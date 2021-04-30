دولة الاحتلال.. 44 قتيلا و150 جريحا بانهيار جسر أثناء مهرجان للمستوطنين على جبل الجرمق

وكالات - وطن: قُتل 44 شخصا على الأقل فجر اليوم الجمعة، في انهيار منشأة وجسر خلال احتفال للمتشددين اليهود بعيد ما يسمى ( لاج بعومر) في جبل الجرمق في منطقة الجليل شمال الأراضي المحتلة عام 1948.

وقالت وسائل إعلام عبرية، بينها قناة كان الرسمية والقناة 13 إن "44 شخصا على الأقل قتلوا، نتيجة التدافع والتزاحم الشديدين وانهيار منشأة وجسر".

وذكرت التحقيقات الأولية أن تزحلق عدد كبير من المحتفلين فوق بعضهم البعض أدى إلى الانهيار ووقوع هذا العدد الكبير من المصابين.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام عبرية على منصات التواصل الاجتماعي لحظة انهيار الجسر بالمستوطنين، ووصول سيارات الإسعاف.

واستنفر جيش الاحتلال عناصره في المنطقة للمساعدة بعملية الإخلاء، وتم استدعاء 6 مروحيات عسكرية لإجلاء المصابين.

ووصف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو العدد الكبير للقتلى والإصابات بالمأساة والكارثة.