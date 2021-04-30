صور | عشرات القتلى والجرحى في صفوف المستوطنين جراء انهيار جسر في جبل الجرمق

وطن: لقي عدد من المستوطنين وأصيب عشرات أخرون بجروح بعضها حرجة، جراء انهيار جسر في جبل الجرمق في منطقة الجليل شمال الأراضي المحتلة عام 1948.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه سجل 148 إصابة بينها 15 حالة حرجة، بالإضافة إلى عدد من الوفيات، جراء انهيار الجسر خلال احتفال المستوطنين بعيد ما يسمى ( لاج بعومر).

ووفق المعلومات الأولية، فإن طواقم "نجمة داود الحمراء" تجري عمليات احياء وانعاش لحوالي 15 إسرائيليا، وجرى نقل بعض الإصابات الحرجة إلى المستشفيات عبر مروحيات عسكرية.