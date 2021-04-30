لجنة الانتخابات تعلن إيقاف العملية الانتخابية

وطن: تنفيذاً لقرار القيادة الفلسطينية في الاجتماع الذي عُقد مساء الخميس (29/4/2021) برئاسة الرئيس محمود عباس في رام الله بتأجيل الانتخابات العامة، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن إيقاف العملية الانتخابية ابتداء من صباح اليوم الجمعة (30/4/2021)، حيث كان من المقرر نشر الكشف النهائي للقوائم والمرشحين، بالتزامن مع أول أيام الدعاية الانتخابية للقوائم المترشحة للانتخابات التشريعية.

وأعربت اللجنة في بيان لها، فجر الجمعة (30/4/2021)، عن أملها بأن تتمكن من استكمال تنفيذ الانتخابات الفلسطينية في أقرب فرصة ممكنة.