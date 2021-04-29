حاتم عبد القادر لوطن: قرار الرئيس بتأجيل الانتخابات قرار مؤلم لكنه وطني وشجاع

وطن: قال القيادي في حركة فتح في مدينة القدس حاتم عبد القادر لوطن ان قرار الرئيس محمود عباس بتأجيل الانتخابات قرار مؤلم، لكنه في نفس الوقت قرار وطني وشجاع.

وأضاف عبد القادر ان القرار جاء في ضوء رفض الإسرائيليين حسبما أكدوا لـ وسطاء مصريين واوروبيين اجراء الانتخابات في القدس، وقد ارسلوا رسائل مفادها أنهم لن يسمحوا بإجراء الانتخابات في القدس.

ولفت عبد القادر الى ان الفصائل والسلطة الفلسطينية غير مستعدين كما يبدو حاليا لتحويل الانتخابات في القدس الى معركة، لذلك كان من الاجدر تأجيل الانتخابات الى حين إنضاج ظروف سياسية ونضالية وميدانية أفضل تمكننا من إجراء الانتخابات في القدس.

واكد عبد القادر ان إجراء الانتخابات بدون القدس هو اجراء غير قانوني ويتعارض مع الدستور، لان القدس هي جزء من الأراضي الفلسطينية.

واكد عبد القادر ان قرار تأجيل الانتخابات قرار مهم، واكد انه لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال باستثناء القدس كقضية سياسية من الانتخابات الفلسطينية، ولذلك الآن المفروض على الفصائل الفلسطيني وأن تفتح حوار جديد يقوم على تشكيل حكومة وحدة وطنية من أجل معالجة الأزمة التي يعانيها النظام السياسي الفلسطيني، تكون مهمتها إنهاء الانقسام ووضع رؤية وبرنامج من أجل الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني والتحضير لانتخابات قادمة تكون الفصائل لديها قدرة أكبر وخيارات أكثر لمواجهة رفض إسرائيل اجراء الانتخابات في القدس.

وحول ما الذي يمكن ان يتغير حتى تسمح إسرائيل بإجراء الانتخابات في القدس خلال الفترة القادمة، ولماذا لا يمكن خوض الانتخابات في القدس معركة على غرار هبة باب العامود، قال عبد القادر " ان الفصائل الفلسطينية غير مستعدة، هي نادت بتحويل القدس الى معركة ولكن لا يبذلون اي جهد على هذا الصعيد، وإذا كانوا هم يعولون على ابناء القدس وحدهم لخوض المعركة، القدس يمكن ان تكون رأس حربة ولكن هذا يستلزم دعم الكل سواء في الضفة وغزة وأن تقف الفصائل لدعم المقدسيين، لكن ان يتركوا المقدسيين وحدهم لا يستطيعون مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وفرض الانتخابات دون ان يكون لهم ظهير فلسطيني".

وتابع عبد القادر "للأسف لم نستثمر هبة القدس، الفصائل كانت تتغنى بهبة القدس دون ان تستثمر بها شيء، وهي انتهت بانتهاء الهدف منها وهو إزالة الحواجز الحديدية في منطقة باب العامود."