رئيس كتلة "تجمع الكل الفلسطيني" لـوطن: إجراء الانتخابات في القدس يكون بالمقاومة الشعبية.. وتأجيلها غير قانوني

وطن: أكد الخبير في القانون الدستوري و الإداري، رئيس كتلة "تجمع الكل الفلسطيني" الدكتور بسام القواسمة إن صدور قرار بتأجيل الانتخابات غير شرعي وغير دستوري وفاقد لقانونيته، والشعب هو مصدر السلطات.

وقال القواسمة لـوطن: إن القوائم في حالة انعقاد دائم وسيكون هناك احتجاجات سلمية وفقاً للقانون من أجل الضغط على القيادة السياسية حتى تقوم بإجراء الانتخابات.

وأضاف: الهتافات التي انطلقت مساء اليوم الخميس وسط رام الله تعبر عن نبض الشارع، الذي يطالب بحقه الوطني والديمقراطي والقانون بإجراء الانتخابات وانتخاب ممثليه.

وشهد ميدان المنارة وسط مدينة رام الله مساء اليوم مسيرات حاشدة، دعت إليها القوائم الانتخابية ومؤسسات المجتمع المدني، نصرة للقدس، ورفضاً لتأجيل الانتخابات.

وأضاف القواسمة: لا يوجد فلسطيني واحد يرضى بانتخابات بدون القدس، ولكن هناك تباين في وجهات النظر حول كيفية إجرائها.

موضحاً: هناك من يريديونها بتنسيق مع الإسرائيليين، بينما غالبية الكتل تطالب بانتخابات في القدس، بخوض المقاومة الشعبية والقانونية، وفرض الهوية الفلسطينية على المدينة المحتلة.