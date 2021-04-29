كتلة "معاً قادرون" لـوطن: أي تأجيل للانتخابات هو وصفة لاحتقان الشارع الفلسطيني

وطن: أكد المتحدث باسم كتلة "معاً قادرون" المترشحة للانتخابات التشريعية، جبر وشاح، إن أي تأجيل للانتخابات هو وصفة لاحتقان الشارع الفلسطيني، لأن ردود الفعل وحالة الإحباط ستعم المجتمع الفلسطيني، وهذا ما يجب تلافيه لإنقاذ المجتمع.

وقال وشاح لـوطن، أن أي قرار بتأجيل الانتخابات يجب ألّا يكون حكراً على الرئيس أو الحكومة أو على طرف بعينه.

وشدد وشاح، على أنه إذا اضطرننا للتأجيل وفق مبررات متفق عليها، فيجب أن يتم بثلاثة محددات:

أولا: أن يكون محدداً بسقف زمني

ثانياً: وأن يكون بإجماع فلسطيني لا يستثني أي قوى.

ثالثا: خلال فترة التأجيل المتفق عليها يجب أن يكون العمل على إنجاز وحدة وطنية.

مردفاً: تلك المحددات يجب أيضاً أن لا تستثني الموضوع السياسي، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير، فهي العنوان الأساس لأي

ورأى الناطق باسم كتلة معاً قادرون، أنه يجب وضع برنامج وطني شامل، ومتفق عليه بإجماع وطني للخروج من هذه الأزمة.