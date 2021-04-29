افتتاح حوض "أصلان" لتجميع وترشيح مياه الأمطار في بيت لاهيا

وطن: افتتح رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم بمشاركة محافظ شمال غزة صلاح أبو وردة ومدير مكتب الهيئة العربية الدولية لإعمار فلسطين د. أسامة العيسوي ورئيس بلدية بيت لاهيا حوض تجميع وترشيح مياه الأمطار في منطقة "أصلان" في بيت لاهيا شمال غزة.

جاء ذلك في فعالية جماهيرية بحضور ممثلين عن الهيئات والبلديات المحلية في شمال غزة، وممثلين عن المؤسسات الشريكة واهالي المنطقة، لافتتاح البركة بتمويل من الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بإدارة البنك الإسلامي للتنمية بتكلفة مليوني دولار.

وفي كلمته، قال م. غنيم: "نفتتح اليوم هذه البركة التي تعد إنجازاً نوعيا في ظل جائحة كورونا، وما يعانيه من إعاقات الاحتلال لكافة مشاريع البنية التحية ومشاريع قطاع الصرف الصحي على وجه الخصوص".

وأكد أنه على الرغم من كافة التحديات ستواصل سلطة المياه العمل على تنفيذ المزيد من مشاريع البنية التحتية، مضيفاً: "مع استمرار عجلة البناء بدأت تحقق الأهداف التي كنا دوما نطمح إليها، والتي تشير إلى أن الوضع المائي بات في تحسن مستمر".

من جانبه، ثمن محافظ شمال غزة جهود سلطة المياه المستمرة في كافة المحافظات وجهدها الكبير والمتواصل لإيصال المياه العذبة للمواطنين، وإبعاد شبح الكارثة المائية عن القطاع.

كما ثمن كل من رئيس مجلس ادارة الهيئة في غزة ورئيس بلدية بيت لاهيا الدور الريادي لسلطة المياه في تطوير البنى التحتية للمياه والصرف الصحي في المحافظات الجنوبية

يذكر أن إنشاء حوض تجميع وترشيح مياه الأمطار على مساحة تتجاوز 8 دونمات، بسعة 50 الف كوب وبمعدل ترشيح تصل إلى 400 ألف كوب سنويا، حيث تم تدعيم محيط الحوض واحاطته بجدار، وتنفيذ خزان للصرف الصحي بجوار مضخة المشروع لفصل مياه الصرف الصحي عن مياه الامطار

كما تم تمديد خطوط تصريف الأمطار لتجميع المياه الحوض فضلاً عن إنشاء 21 بئراً للترشيح داخل الحوض. وفي نفس الإطار، تم تطوير البنية التحتية ورصف الشوارع المحيطة بالحوض لتسهيل حركة مياه الأمطار، وتحسين البيئة المحيطة بما يخدم المنطقة المجاورة.