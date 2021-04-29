خلال يوم دراسي بجامعة بيت لحم.. التأكيد على أهمية التسامح ونبذ خطاب الكراهية والعنف

وطن: نظمت دائرة العلوم الاجتماعية بجامعة بيت لحم بالتعاون مع مركز وئام الفلسطيني لحل النزاعات، بتنظيم يوم دراسي جماهيري، تحت عنوان "خطاب الكراهية وأزمة الهويات المتشظية.. آليات وحلول"، ضمن اللقاءات الجماهيرية والمجتمعية التي تعتمدها جامعة بيت لحم في خلق روابط مجتمعية والتجسير بين التعليم الاكاديمي والتجربة المجتمعية الفلسطيني كفلسفة في التعليم والتعلم، وذلك بتاريخ 28/4/2014 الساعة 2:30 ظهراً في مركز وئام الكائن في بيت لحم، بالقرب من مسجد بلال بن رباح.

وتضمن اليوم الدراسي الذي يأتي ضمن مساق علم اجتماع المؤسسات والتنظيمات الاجتماعية

استضافة كلا من: الاستاذ والشيخ ماهر عساف، والدكتورة والمحاضرة كفاح مناصرة، والأستاذ زغبي الزغبي رئيس ومدير مركز وئام، بحضور 30 مشارك ومشاركة من طلبة واساتذة مدارس ومهتمين، الى جانب بثه عبر تقنية "جوجل ميت".

وفي كلمته حول أزمة الخطاب الديني، تطرق الأستاذ الشيخ ماهر عساف إلى تسامح الأديان وقبول الأخر المختلف.

وأكد أن الكراهية والعنصرية مصدرها الأفراد وليس الأديان لتحقيق مصالح شخصية عن طريق تأويل الخطابات الدينية التي ليست من الدين نفسه.

وأشار إلى أن الاختلاف يقود إلى التكامل لا إلى الصراعات، فالمجتمعات المتقدمة تقوم على التعددية في المعتقدات والتوجهات الدينية والسياسية، وبالتالي هناك ضرورة قصوى لوجود خطاب ديني منفتح، يدعو لتقبل الاختلاف في العقائد دون ممارسة التمييز والتفرقة بين الديانات والطوائف وحتى الجندر.

وفي حديثها، قامت الدكتورة كفاح مناصرة بتسليط الضوء على خطاب الكراهية وعلاقته بالعنف الإجرامي، حيث تضمن نقاشها أهمية الهوية النفسية لتربية اجيال متسامحة تقبل الاختلاف. مؤكدة أن تربية الأبناء على حب الذات ونبذ الآخر هو ما يدفعهم الى القيام بالأعمال الاجرامية والعنيفة ضد الآخرين.

وقد اختتم الأستاذ زغبي الزغبي في محاضرته بالحديث عن أهمية خطاب الوحدة الوطنية في مواجهة التفرقة، لكون خطاب الكراهية يهدد الأمن الاجتماعي والوطني.

وقال: نحن بحاجة الى اللحمة الوطنية وتقبل الآخر المغاير، وايجاد ثقافة تحض على تقبل الآخر كما هو دون محاولة للتدخل في تغيير معتقده وأفكاره أو حتى تكفيره، فيجب العمل على سيادة لمبدأ التعددية والاختلاف ضمن اطار الوحدة الوطنية لجعل فلسطين منارة من التقدم الحضاري والبعد الانساني والوجدان العربي.