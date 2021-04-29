حماس لـ"وطن": كلام الرئيس غير مقنع ونستطيع فرض الانتخابات بالقدس

وطن: أكدت حركة حماس رفضها لما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس مساء اليوم في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية، للتباحث حول موضوع إجراء الانتخابات.

وقال الناطق باسم كتلة "القدس موعدنا" التابعة لحركة حماس محمد صبحة لـوطن أثناء مشاركته مع العديد من مرشحي الكتل والقوائم الانتخابية وسط رام الله مساء اليوم، نصرة للقدس ورفضاً لتأجيل الانتخابات: "إن موقفنا وموقف الكتل المشاركة هو عنوان واضح وعريض وصريح وهو رفض تأجيل الانتخابات تحت أي مبررات أو مسميات".

وقال صبحة "نحن تواجدنا مساء اليوم على دوار المنارة في مسيرة حاشدة مع 20 كتلة انتخابية، في نشاط هتف بصوت واحد برفض تأجيل الانتخابات أي كان المبرر والمسمى".

وأضاف صبحة إن "موقف حماس واضح ومعلن وهو رفض إلغاء الانتخابات، على أن تجرى في موعدها المحدد" مشيرا إلى أن كلام الرئيس مساء اليوم لم يكن مقنعا، لأننا نعلم أنه باستطاعتنا وقدرتنا فرض الانتخابات في القدس دون انتظار موافقة إسرائيل"

وأكد صبحة أنّ كتلة حماس ومعها نحو 20 كتلة انتخابية أعلنت نيتها التوجه إلى خطوات احتجاجية سلمية متصاعدة ضد إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، مضيفا "نقف الآن في الشارع ولدينا وقفات احتجاجية ومسيرات ومؤتمرات صحفية وحوارات مع أطراف عديدة، إضافة الى نقاشات داخلية ومع الكتل حول كيفية مواجهة قرار إلغاء الانتخابات او تأجيلها.