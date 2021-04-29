رئيس "كتلة وطن للمستقلين" حسن خريشة" لـ"وطن": إلغاء الانتخابات أو تأجيلها سيخلق احتجاجات شعبية

رام الله - وطن: قال رئيس كتلة وطن للمستقلين د. حسن خريشة تعقيبا على كلمة الرئيس محمود عباس في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية الذي عقد من أجل مناقشة ملف الانتخابات، إن خطاب الرئيس كان متوقعا ان يكون بنفس اللهجة التي جاء بها مساء اليوم، وهو قال (لعم)؛ بمعنى أنه ترك الباب مواربا بانتظار الرد الإسرائيلي، وبالتالي فإن أي انتخابات ستجري في القدس تحتاج إلى الرد والموافقة الإسرائيلية عليها.

وانتقد خريشة الفصائل التي حضرت اليوم اجتماع القيادة، قائلا إن 6 أو 7 منها فشلت في تشكيل قوائم لخوض الانتخابات التشريعية، وكان الأجدر بالرئيس أن يلتقي مع القوائم الانتخابية، التي هي صاحبة القرار بوقف الانتخابات.

وعن موقف كتلة وطن للمستقلين في حال صدر قرار رسمي بإلغاء الانتخابات أو تأجيلها قال خريشة إن موقفنا من جزئين، الأول أنّ الرئيس والحكومة ليسوا أصحاب قرار في هذا الشأن، ومن يقرر وقف الانتخابات أو إلغاءها أو تأجيلها هي القوائم المرشحة والقوى الشعبية الفلسطينية.

وأضاف خريشة أنه في حال اتخاذ قرار بإلغاء الانتخابات سيكون هناك احتجاجات شعبية في هذا الشأن وستعزز ما يقوله الناس همسا بأن "السلطة أداة طيعة بيد الإسرائيليين؛ تأتمر بأوامرهم"، وأضاف خريشة: "وهذا الكلام يخلق أزمات داخلية نحن بغنى عنها، ونحن نأمل بالحفاظ على السلم الأهلي وعدم الانجرار لأي أصوات قد تأخذنا هنا أو هناك".