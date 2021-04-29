المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لـوطن: لاجديد حول رد "إسرائيل"على إجراء الانتخابات في القدس.. والجهود مستمرة

رام الله-وطن: قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلة، مساء اليوم الخميس، إنه لا جديد حول رد "إسرائيل" على إجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس.

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لـوطن، أنّ "جهود الاتحاد مستمرة ونأمل المضي قدما بالانتخابات".

وشدد على ضرورة احترام "إسرائيل" التزاماتها بموجب الاتفاقات القائمة وخصوصا فيما يتعلق بتسهيل إجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية ومن ضمنها القدس الشرقية.