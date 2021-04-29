"هيئة الأسرى": تمديد توقيف 33 أسيرا لفترات متفاوتة

وطن: مددّت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في معسكر "سالم"، اليوم الخميس، توقيف 33 أسيرا لفترات متفاوتة، بذرائع استكمال التحقيق وعرض الملفات على النيابة.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، بأن الموقوفين هم: عمرو قادوس، وأحمد قادوس، وأسامة قعدان، وقد تم تمديد توقيفهم لأربعة أيام، ونصر الدسوقي لخمسة أيام، وأنس ابو أحمد 6 أيام، ورغدان عنوز 8 أيام، ووجدي شبلي 8 أيام، وبلال حويطي 4 أيام، ومحمود السيد علي لـ 8 أيام، وحسام دويكات 11 يوما، ومصطفى الضراغمة 8 أيام، وطارق عبد الرازق 8 أيام، وفؤاد ابو الرب 7 أيام، وجعفر غانم 8 أيام، ورامز ابو عبيد 8 أيام، وعبد الله بشقار 8 ايام، ومحمود أبو الرب ورامي طياح، ومنى اغبارية لـ7 أيام، ونور الدين شواهنة 8 أيام، ونصر اشتية 8 أيام، ومالك وفيق علي 4 أيام، واحمد مالك 4 أيام.

وكذلك مددت توقيف كل من: ابراهيم عرار 8 أيام، ويحيى إبراهيم 8 أيام، ومحمد السعدي 5 أيام، ومحمد غسان 8 ايام، ووجيه الشلبي 8 ايام، ورغدان عنوز 8 ايام، وسامر حفايضة 7 أيام.

ولفتت الى أنه تم تمديد توقيف المعتقلين محمد عبد السالم مرعي، ومحمد يحيى سلامة، وأسامة الجبالي، حتى تاريخ 6/6/2021.