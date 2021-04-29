إصابة جنود للاحتلال بالسرطان نتيجة عملهم بـ"القبة الحديدية"

وطن: كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، النقاب عن إصابة عددا من جنود ومجندات جيش الاحتلال بمرض السرطان، خلال أو بعد خدمتهم العسكرية بالقرب من بطاريات القبة الحديدية.

وقالت الصحيفة العبرية، إن مجموعة من الجنود والمجندات الصهاينة ، الذي خدموا في الدفاعات الجوية، تحديدا بالقرب من بطاريات القبة الحديدية، أعلنوا عن أصابتهم بمرض السرطان.

وأضافت الصحيفة، أن هؤلاء الجنود والمجندات، أعلنوا عن إصابتهم بمرض السرطان، مع اقتراب انتهاء خدمتهم العسكرية، أو بعد عدة شهور من تحررهم من الخدمة.

وأكدت الصحيفة أثبت أبحاث طبية جديدة، أن أعلى نسبة للإصابة بمرض السرطان داخل جيش الاحتلال، هي في أوساط العاملين بمجال الدفاعات الجوية.

ونقلت يديعوت، عن الناطق باسم جيش الاحتلال قوله: إن هذه المعطيات ليست شاذة، وأن الإصابة بمرض السرطان في صفوف جنود الجيش، ليس أمرا غريبا.