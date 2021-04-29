حماس لن تشارك في اجتماع القيادة الفلسطينية

وطن: كشف الناطق باسم قائمة "القدس موعدنا"، التابعة لحركة "حماس"، علاء حميدان، أن حركته وقائمتها الانتخابية لن تشاركا في الاجتماع الذي دعت له القيادة الفلسطينية لبحث ملف تأجيل الانتخابات.

وقال حميدان حسب ما نقلت وكالة الاناضول الخميس، إن القرار يأتي في ضوء عدم توجيه دعوات رسمية لعناوين الحركة والقائمة.

وشدد على رفض القائمة والحركة لتأجيل الانتخابات، قائلا إن "قرار عدم المشاركة في الاجتماع جاء لعدم منح القيادة الفلسطينية غطاء لقرار التأجيل في حال اتخذ الليلة".