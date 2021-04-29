المديرة التنفيذية لمؤسسة "مفتاح" تطلع القنصل السياسي في القنصلية البريطانية على مستجدات الانتخابات

وطن: استقبلت د. تحرير الأعرج، المديرة التنفيذية لمؤسسة "مفتاح"، جورجينا وود هاوس هيلز، القنصل السياسي في القنصلية البريطانية في القدس المحتلة، وأطلعتها على آخر المستجدات المتعلقة بعملية الانتخابات واحتمالات تأجيلها.

وتركز الحديث خلال اللقاء على طبيعة عمل مؤسسة "مفتاح" في موضوع الانتخابات من حيث عمل المرصد الإعلامي، وبناء قدرات مرشحات القوائم، وحجم تمثيل النساء في المجلس التشريعي القادم، وبناء قدرات نسوية واعية يمكنها الفوز في الانتخابات وأن يكون لها تأثير وازن داخل هذا المجلس بحيث تشكل رافعة لكثير من القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي، إضافة إلى عرض ونقاش قوانين ذات علاقة بالعدالة والمساواة على المجلس التشريعي القادم فيما لو جرت انتخابات.

كما تطرق للقاء إلى موضوع الرقابة على الانتخابات ودور التشريعي في نقاش القضايا التي سترفع إليه ومدى وعي القوائم التي تم محاورتها من قبل "مفتاح"، إضافة إلى قانون حماية الأسرة من العنف، حيث لا زال العمل جارٍ عليه، مع الإشارة إلى أن منتدى مناهضة العنف ضد المرأة بدأ مؤخرا العمل على حملات جديدة لبناء رأي عام حول حماية المرأة من العنف.

وأكدت د. الأعرج، إلى أن "مفتاح" ستواصل عملها اتجاه بناء قدرات نساء قياديات قادرات على خوض الانتخابات سواء كانت تشريعية أو لمجالس محلية، وبأنها ستبقى منحازة لقضايا العدالة والمساواة.