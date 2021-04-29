تعيين سلامة خليل رئيسا تنفيذيا للبنك الوطني

وطن: عين مجلس إدارة البنك الوطني السيد سلامة خليل رئيسا تنفيذيا للبنك، خلفا للسيد زاهر معلا الذي تولى منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي منذ تشرين الأول 2020.

وتمتد مسيرة خليل العملية لأكثر من 20 عاما، بخبرات في عدة مجالات مختصة في السياسات المالية والاستراتيجية، مثل التدقيق، والمحاسبة، وإدارة الشؤون المالية، والتخطيط المالي، والخزينة، وضبط أنظمة الرقابة، واعداد الموازنات، وإدارة المخاطر.

يتميز خليل بقدرات إدارية وقيادية مميزة قادرة على إدارة وحل الأزمات، الأمر الذي يعزز من أداء الطواقم لتحقيق نتائج إيجابية ونجاحات مميزة. لدى خليل ايمان كبير في الدور الهام الذي تلعبه المؤسسات المصرفية المحلية في النهوض بالمجتمع الفلسطيني وقدرتها على احداث تنمية مستدامة حقيقية، الأمر الذي يتوافق بشكل كبير مع توجهات مجلس إدارة البنك الوطني. يدرك خليل أهمية تحديات الاقتصاد العالمي وانعكاساته على عمل الشركات والمؤسسات المصرفية، كما يتمتع بدرجة عالية من المعرفة والخبرة في الأطر التنظيمية لعمل المؤسسات والممارسات الفضلى للحوكمة الرشيدة للشركات.

تزخر سيرته العملية بمهام ووظائف رئيسة في مؤسسات رائدة في القطاع الخاص الفلسطيني، كان آخرها أن شغل منصب رئيس الإدارة المالية في مجموعة الاتصالات الفلسطينية منذ العام 2013، حيث تولى فيها إدارة الشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية والمشتريات ووضع الاستراتيجيات الخاصة بكل منها. خلال فترة عمله مع المجموعة، شغل أيضا عضوية مجالس إدارة للعديد من الشركات التابعة والحليفة لها مثل: شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال، والبنك الوطني، وشركة بوابة أريحا، وشركة بالفست.

وقبل ذلك، كان له بصمات واضحة في مجموعة بلوم القابضة في دولة الامارات العربية المتحدة، حيث عمل خليل نائبا لرئيس الشؤون المالية فيها، وكذلك مديرا للتدقيق في شركة ارنست وينغ في مدينة رام الله، حيث ادار عمليات التدقيق لكبرى الشركات الفلسطينية، وبنوك محلية واقليمية وتدقيق مشاريع دوليه للبنك الدولي والمفوضية الأوروبية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. إضافة الى ذلك، أدار خليل مشاريع دولية متعلقة بالتدقيق والرقابة الداخلية والموازنة وإدارة المخاطر وبناء القدرات المؤسسية القومية لصالح وزارة المالية الفلسطينية.

يحمل خليل شهادة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة بيرزيت، إضافة الى العديد من الشهادات الدولية المتخصصة في المجالات المالية والمحاسبة مثل شهادة محاسب معتمد (CPA)، وشهادة مدقق داخلي معتمد (CIA)، وأخصائي تمويل مشروع معتمد (CPFS)، وشهادة مراقب مالي رئيسي (MFC).

ومن جانبه، أشاد السيد طلال ناصر الدين، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني بخبرة خليل العملية والعلمية، مشيرا أن تعيينه سيشكل قيمة إضافية ونوعية للبنك، خاصة انه واكب مسيرة نمو البنك وتطوره، وعلى اطلاع وثيق بتفاصيل سير عمل المؤسسة وتوجهاتها، مؤكدا كذلك على أهمية الاستثمار بالقيادات الشابة التي على درجة عالية من الخبرة والكفاءة الأمر الذي سيمكنه من تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للبنك بنجاح. وأعرب عن أمنياته لخليل بالتوفيق في قيادة المؤسسة الى نجاحات جديدة. كما وشكر ناصر الدين، معلا على جهوده الجبارة التي قدمها خلال فترة خدمته قائما بأعمال الرئيس التنفيذي للبنك متمنيا له التوفيق في منصبه الجديد كنائب للرئيس التنفيذي.