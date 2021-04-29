"مفتاح" تختتم سلسلة من التدخلات لبناء قدرات النساء المؤهلات للترشح للانتخابات الهيئات المحلية

وطن: اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بالشراكة مع لجنة الانتخابات المركزية وبدعم من الاتحاد الأوربي، سلسلة من التدخلات التي استهدفت مجموعات النساء اللواتي يرغبن بالترشح لانتخابات الهيئات المحلية ضمن مشروع "صوتي حقي في التعبير، صوتي حقي في التغيير"، والذي نفذته "مفتاح " في محافظات في الضفة الغربية (جنين، طولكرم، نابلس، القدس الشرقية، اريحا والاغوار، بيت لحم، الخليل) حيث تم من خلال المشروع تنفيذ سلسلة من اللقاءات تراوحت ما بين تدريبات نظرية تم من خلالها تمكين النساء اللواتي يرغبن ويمتلك الحافزية للترشح لانتخابات الهيئات المحلية ومن بينهن بعض عضوات الهيئات المحلية، واللواتي يرغبن بمعاودة الترشح للدورة المقبلة لانتخابيات الهيئات المحلية.

تناولت الورشات بناء القدرات وتمكين المؤهلات للترشح بالقضايا والإجراءات القانونية المتعلقة بالانتخابات للهيئات المحلية خاصة إدارة الحملات الانتخابية. كما تضمنت التدخلات متابعة مجموعات الناشطات والعضوات المستهدفات من المشروع من خلال لقاءات مركزة وجّهت من خلالها المستهدفات والبالغ عددهن 30 إلى كيفية إعداد خططهن الخاصة بالحملات الإعلامية وكيفية استخدام المنصات الالكترونية كأداة فعالة للوصول إلى جمهور الناخبين وتعزيز التشبيك مع الجهات ذات الاختصاص وخاصة المنابر الإعلامية لتسليط الضوء على أدوارهن القيادية والمجتمعية لزيادة فرص وصولهن إلى مواقع صنع القرار. كما ساهمت التدخلات بدعم ظهور مجموعة المستهدفات الناشطات بصور مهنية من خلال منصات التواصل الاجتماعي ومنها صفحات الفيسبوك، إضافة إلى توسيع مجال فرص إسماع خطابهن الاعلامي من خلال استضافتهن عبر الاذاعات المحلية.

في حين، أكدت وفاء عطاونة، عضو مجلس محلي بيت كاحل، أن التدريب في مجمله ركز على مضمون الرسالة التي يمكن من خلالها مخاطبة الجمهور، بصورة موجزة ومباشرة ومخاطبتها للعقل والعاطفة، وكيفية الوقوف أمام الجمهور والتعامل مع وسائل الإعلام، والاعتناء بلغة الجسد، وفي إدارة الحملات الانتخابية ضمن معايير الحكم الرشيد، وبالتالي كان لكل هذا انعكاس مهم على توجهاتي المستقبلية في خوض الانتخابات القادمة لرئاسة المجلس المحلي في بيت كاحل".

وفي تقييمها لما تم من تدريب وانعكاسه على تجربتها كعضو مجلس محلي في قرية دار صلاح، أكدت أمل صلاح أن التدريب بمضمونه أثرى معلوماتها ومن مهاراتها الشخصية، وعزز من قدرتها في إيصال توجيه رسالتها لمواطنيها وكانت تأثيراته واضحة في كيفية مخاطبة الجمهور والتأثير فيه. وقالت:" النتيجة المباشرة منه هو أنه زاد من طموحي في الترشح للانتخابات القادمة ليس لعضوية المجلس بل لرئاسته حيث أجد نفسي اليوم أكثر تأهيلا لهذه المهمة. ومن هنا أتمنى على مؤسسة "مفتاح" أن تستمر في تزويدنا باستمرار بمثل هذه التدريبات التي نرى أنها على غاية من الفائدة وتترك أثراُ مهماً علينا ".

من ناحيته، أكد فضل سليمان استشاري ومدرب في الانتخابات والعمل المدني، والذي أشرف على التدريب أهمية هذا التدريب لعدة اعتبارات، فهو من جهة تمكين للنساء القياديات عموما، كما أنه يعطي المرشحات مجموعة من المعارف الخاصة بسبل تحليل الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبيئة والبلدات التي يعشن بها، والأهم تحليل الاحتياجات والهموم التي تثقل كاهل المواطن الفلسطيني في ظل مجموعة من الأزمات المتراكمة، على رأسها جائحة الكورونا، ونقص المياه وصعوبات في الوصول إلى خدمات التخلص من النفايات والصرف الصحي والبنية التحتية المتهالكة في بعض البلدات، والأهم أيضاً هو توصيل رسالة المرشحات بأنهنّ سينتهجن نهجاً جديداً مختلفاً قائم على المشاركة والحكم الرشيد والشفافية والتواصل مع المواطنين دائماً لمعرفة آرائهم بنزاهة تقديم الخدمات".

بدورها، قالت حنان سعيد منسقة المشروع، أن "مفتاح" تسعى من خلال هذا المشروع لدعم جاهزية واستعدادية المرشحات المحتملات للانتخابات المحلية المتوقع عقدها للعام 2021، لقيادة حملات انتخابية باستخدام الإعلام الرقمي، والإعلام المرئي والمسموع من خلال رفع قدرات عدد من النساء والشابات في استخدام وسائل الإعلام المختلفة للترويج لحملاتهن الانتخابية، واستقطاب الإعلام بأشكاله المختلفة كمنصة لإعلاء صوتهن والترويج لبرامجهن الانتخابية.

يأتي مشروع "صوتي حقي....." ضمن مجموعة التدخلات التي تأتي في إطار برنامج دعم الانتخابات لمؤسسة "مفتاح" حيث تسعى المؤسسة من خلاله لإعداد كوادر قيادية نسوية وشبابية قادرة على خوض الانتخابات العامة والمحلية والمشاركة في صناعة القرار ضمن بيئة ديمقراطية تعزز التداول السلمي للسلطة.