المبادرة الوطنية تدين الاعتداء على الصحفية رواء مرشد في غزة وتطالب بمحاسبة المعتدين عليها

وطن: أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الاعتداء الآثم على الصحفية رواء مرشد الذي تعرضت له أثناء تأدية عملها بمنطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

واعتبرت المبادرة الوطنية أن "هذا الاعتداء اعتداء سافرا على كرامة المواطن وحرية الصحافة".

وطالبت الجهات المسؤولة في غزة بمحاسبة المعتدين قانونيا فضلا عن مطالبتها بضرورة حماية العاملين والعاملات في مهنة الاعلام وفي مختلف المهن الاخرى واحترام حرية عملهم وحريتهم الشخصية وعدم التطاول او المساس بكرامتهم او التعدي عليها.