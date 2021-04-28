المسئولية الجنائية لنقل عدوى فيروس كورونا

كتب: الباحث محمد منذر طه عمايرة

تعتبر جائحة فيروس كورونا من اكبر التحديات التي عرفتها البشرية، وذلك من خلال تزايد أعداد الوفيات والإصابات يوما بعد يوم نظرا لسرعة وسهولة انتشاره، ولهذا قامت دول العالم باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية لمحاصرة الوباء، وبطبيعة الحال فإنتدخل القانون في تلك الظروف الاستثنائية أكثر إلحاحا وذلك لضبط الأمور وإرجاعها إلى نصابها، ولحماية الأفراد من نقل العدوى من الذين ثبت إصابتهم ويتعاملونباستخفاف ولامبالاةمما يجعل عدم امتثالهم للقانون فيه تهديد لحياة الأفراد والمجتمع بأكمله، واستنادا لقانون العقوبات النافذ في فلسطين فان السؤال القانوني الذي يطرح نفسه بإلحاح في هذا الإطار هو ما المسئولية الجنائية لحامل الفيروس في حالة تسببهم في نقل الفيروس للغير، مما أدى لوفاتهم إما عمداَ أو خطأ نتيجة الإهمال وعدم مراعاة اللوائح والقوانين.

ونظرا لوجود فراغ قانوني ولعدم وجود نص خاص في القانون العقوبات النافذ فيما يتعلق بالتجريم والعقاب على نقل فيروس كورونا عمدا أو غير عمد،يمكن وضع ثلاثة طرق للإجابة على هذا التساؤل:

الطريقة الأولى:المصاب بفيروس كورونا الذي لا يعلم بوجود الإصابة لديه.

في حالة انتفاء عنصر العلم لدى المصاب بالفيروس كونه لم يخالط أو يذهب لمكان موبوء، ولم تظهر عليه أعراض تمكنه من العلم بإصابته، وهنا لا يسأل ناقل العدوى لعدم توافر عنصر النية لديه، بينما إذا كان الشخص المصاب خالط أو أتى من مكان موبوء ولا يعلم بإصابته وأكمل حياته دون الالتزام بشروط الصحة والسلامة، وهنا يسأل عن جريمة إيذاء غير مقصود كونها حصلت بالخطأ بسبب الإهمال وقلة الاحتراز استنادا للمادة 64 من قانون العقوبات النافذ والتي نصت على " يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة"، ولكن إذا تم نقل عدوى الفيروس من الشخص المصاب لأخر وحدث وفاة بسبب الفيروس، وهنا يسأل عن جريمة قتل غير مقصود وذلك استنادا للمادة 343 من قانون العقوبات والتي نصت على " من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات."

الطريقة الثانية: إذا كان الشخص المصاب عالما بإصابته.

بداية، إذا لم يكن لدى ناقل العدوى سوء نية في نقل العدوى للآخرين وكان ملتزما بشروط الصحة والسلامة أي دون إهمال أو تقصير وتم نقل العدوى لأشخاص آخرين، فهنا لا يسأل ناقل العدوى في هذه الحالة جزائيا، بينما إذا كان هناك سوء نية وكان قاصدا نقل العدوى لغيره وذلك بعدم الأخذ بشروط الصحة والسلامة ولكنه تعمد بهدف إيذاء غيره ، فهنا يسأل عن جريمة إيذاء مقصود استنادا للمادة 333 من قانون العقوبات والتي نصت على " كل من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوماً، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات"، بينما إذا نتج عن الإصابة قطع أو استئصال عضو أو تعطيل حاسة عن العمل كأن تتعطل رئة المصاب فهنا تطبق المادة 335 من قانون العقوبات والتي نصت على " إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة، عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات" ، وإذا كان قصد ناقل العدوى الإيذاء فقط ولكن حصل وفاة بسبب الإصابة نكون أمام جريمة القتل غير المقصود استنادا للمادة 330 والتي نصت على " من ضرب أو جرح أحداً بأداة ليس من شأنها أن تفضي إلى الموت أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً قط، ولكن المعتدى عليه توفي متأثراً مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات".

وفي حالة كان ناقل العدوى قاصدا قتل إنسان بنقل العدوى إليه، فهنا يسأل عن جريمة قتل مقصود استنادا للمادة 326 والتي نصت على " من قتل إنساناً قصداً، عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة"،وإذا لم يحصل الوفاة بسبب الإصابة يسأل ناقل العدوى عن جريمة الشروع بالقتل، وتخفض جميع العقوبات المذكورة أعلاه إلى النصف في حال اشترك سبب أخر لإحداث النتيجة، مثل إذا تم نقل العدوى إلى شخص مصاب بالسكري أو السرطان أو التهاب رئوي، وكان ناقل العدوى لا يعلم بوجود هذا المرض لدى الشخص الأخر استنادا للمادة 345 من قانون العقوبات والتي نصت على " القتل والإيذاء الناجمين عن تعدد الأسباب، إذا كان الموت أو الإيذاء المرتكبان عن قصد نتيجة أسباب متقدمة جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله، أو لانضمام سبب منفصل عن فعله تماماً عوقب كما يأتي، بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان فعله يستلزم عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، وبتخفيض أية عقوبة مؤقتة أخرى حتى نصفها إذا كان فعله يستلزم عقوبة غير الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة"، ولكن إذا كان ناقل العدوى على علم بالمرض الموجود لدى الشخص الأخر فهنا تبقى عقوبته كاملة.

الطريقة الثالثة: المصاب بفيروس كورونا وكان عالما بإصابته ولكن قصد إحداثحالة من الذعر لدى الآخرين.

حالة إذا كان الشخص عالما بإصابته وخالط الآخرين واخبرهم بإصابته ولم يلتزم بشروط الصحة والسلامة العامة بقصد إدخال الرعب والذعر في نفوسهم، ففي هذه الحالة يمكن اعتباره فعلا إرهابيا ويعاقب بالإشغال الشاقة المؤقتة، وفي حال نتج عن فعل ناقل العدوى موت المصاب يعاقب بالسجن المؤبد سندا لأحكام المادتين 147 و 148 من قانون العقوبات.

ومن خلال ما سبق يمكن القول بان القانون وجد لتنظيم المجتمع ولحماية الأفراد والنظام العام، وذلك للحد من انتشار الفيروس وانالمسؤولية الجزائية المقررة لناقل العدوى بفيروس كورونا تكون خاضعة لإحكام قانون العقوبات لجرائم القتل والإيذاء، ولكن هذا لا يغني من إيقاع المسؤولية الجزائية التي تفرض على المصاب ناقل العدوى في حالة امتناعه عن الالتزام بتعليمات السلطة المختصة ومخالفته شروط الصحة والسلامة وقواعد الحجر الصحي قاصدا إضرار الغير.