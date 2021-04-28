مؤسسة سوا تلتقي ممثل النمسا في فلسطين

وطن: في زيارة لممثلية النمسا التقى كل من اهيلة شومر مدير عام مؤسسة سوا، وجلال خضر المستشار القانوني للمؤسسة مع السيدة استريد فاين ممثل النمسا في رام الله، وريم غطاس مدير البرامج في الممثلية.

وناقش اللقاء طبيعة برامج "مؤسسة سوا " والدور الذي تلعبه في مكافحة العنف ضد كل من الاطفال والنساء، وذلك من خلال خط الدعم النفسي التابع لمركز الاستماع في المؤسسة، بالإضافة الى حملات التوعية، وبرنامج تدريب المهنيين من الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة حول كيفية التعامل مع ضحايا العنف من النساء والاطفال.

وجرى خلال اللقاء التطرق الى اهمية اصدار قانون حماية الاسرة من العنف، لما له من دور اساسي في مكافحة العنف من خلال معاقبة المعتدين، وحماية الضحايا، مؤكدين على اهمية التعاون والتكامل بين الهيئات، الوزارات والشرطة الفلسطينية مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني في المواضيع التي تتعلق بمكافحة العنف وحماية النساء والأطفال. كما وتم التطرق لضرورة تفعيل وتطوير نظام التحويل الوطني

يذكر ان مؤسسة سوا تعمل على مكافحة العنف بكافة اشكاله منذ العام 1998 وتقدم الارشاد والدعم النفسي من خلال الرقم المجاني 121.