الاحتلال يتجه الى رفع شامل لقيود كورونا "في غضون 3 أسابيع"

وطن: قال نائب وزير صحة الاحتلال، يوآف كيش، اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال تتجه إلى رفع شامل لجميع القيود التي كانت قد فرضتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إذا ما تواصل انحسار انتشار الجائحة، خلال الأسابيع المقبلة.

وسجلت صحة الاحتلال 21 إصابة بالنسخة المتحورة في الهند من فيروس كورونا، 11 منها سُجلت في الأيام الأخيرة.

وجاءت تصريحات كيش خلال مداولات الهيئة العامة للكنيست، اليوم.

ونقلت "كان 11" العبرية عن مسؤولين في صحة الاحتلال إن مسألة الرفع الشامل لقيود كورونا، غير مطروحة في هذه المرحلة على جدول أعمال الوزارة.

وقال كيش إنه يقدر أنه "في غضون ثلاثة أسابيع - وإذا استمرت معدلات الإصابة المنخفضة بكورونا – فسنتحرر من المزيد من القيود وسنرفعها تمامًا".

المصدر: (عرب48)