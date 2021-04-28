وقفة اعتصامية أمام مقر وكالة الغوث " الاونروا" في بيروت احتجاجاً على تردي أوضاع اللاجئين

وطن: نظمت، اليوم الأربعاء، المنظمة النسائية الديمقراطية الفلسطينية، اعتصاماً أمام مقر وكالة الغوث " الاونروا" في بيروت، احتجاجاً على تخفيض الخدمات وعدم تجاوب الاونروا لمطالب اللاجئيين الفلسطينين في بيروت

وطالبت النساء المشاركات في الاعتصام، الاونروا والمجتمع الدولي بالاستجابة لمطالب اللاجئين الفلسطينين في بيروت.

وقالت، ندى واكد مسؤولة المنظمة النسائية الديمقراطية في لبنان، إن اللاجئين الفلسطينين يعانون من الحرمان وقسوة العيش وصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن سوء خدمات وكالة الغوث، في ظل تداعيات الأزمة اللبنانية الأخيرة وجائحة كورونا.

وطالبت، واكد المجتمع الدولي "بتوفير التمويل اللازم لادامة خدمات الاونروا، انسجاماً مع متطلبات تمكين الشعب الفلسطيني من العيش بكرامة إلى أن تتحق عودته إلى دياره استناداً إلى القارار الأممي 194".

واعتبرت بأن" الاوضاع الاقتصادية والاجتماعيه والصحيه المزرية لللاجئن الفلسطينين في لبنان وصلت الى مرحلة من الخطورة لم تعد تحتمل، ولم يعد كافيا معها المعالجات الجزئيه وبعض الحلول التسكينيه".

مؤكدة على أن كارثة انسانيه بحجم الكارثه التي تعصف بابناء الشعب الفلسطيني في لبنان تتطلب من المفوض العام والمدير العام للاونروا أن يبذلا اقصى الجهود الممكنة من اجل اعتماد خطة طواريء اغاثيه تستجيب للاحتياجات المتناميه لابناء الشعب الفلسطيني وتراعي الاحتياجات الخاصه للنساء والاطفال وللاسرة بشكل عام"

وأشارت بضرورة اعتماد كافة الاسر الفقيرة، خاصة التي تعيلها نساء، ضمن برنامج العسر الشديد وتوسيع البرنامج ليشمل حالات جديدة، وانتظام صرف المساعدات الشهرية للاجئين الفلسطينين من سوريا، والاسراع باستكمال اعمار مخيم نهر البارد وتحسين جودة التعليم في ظل وباء كورونا.

وبدوره، دعا ابو عماد شاتيلا أمين سر اللجان الشعبية في بيروت، الى تعزيز العمل الفلسطيني المشترك لرفع المعاناة عن ابناء الشعب الفلسطيني في لبنان وتعزيز صمودهم الوطني والاجتماعي.

وطالب الاونروا والمجتمع الدولي بتوفير الاغاثه الطارئة للشعب الفلسطيني في لبنان، الذي يعاني من سياسات التمييز والحرمان، داعيا الى استراتيجية طواريء تستجيب لمطالب اللاجئين الفلسطينين، والدول المانحه الى توفير الموارد الماليه الكافية التي تضمن تحسين تقديمات الاونروا وخدماتها.

وفي ذات السياق، قالت أريج الأشقر مسؤولة اتحاد لجان العمل النسائي في غزة، إن معاناة اللاجئيين الفلسطينين في غزه الذين يرزحون تحت وطأة حصار ظالم يفرضه الاحتلال، ويتأثرون على نحو حاد بالتخفيضات والتقليصات التي طالت خدمات الاونروا على اكثر من صعيد.

كما ودعت إلى إشراك اللاجئين الفلسطينين في القطاع بالخدمات التي تخفف من حدة الفقر وصعوبة العيش، وتفتح باب التوظيفات امام الاف الخريجين والخريجات الذين يعانون من الاثار الاقتصاديه والاجتماعيه المدمره لرميهم في دوامة البطاله الخانقه.

كما أشارت إلى أن نظام الكوبونات الموحد الذي اعتمدته الاونروا ادى الى حرمان اكثر من 42000 لاجيء فلسطيني من التقديمات الغذائية الشهرية التي كانت تقدمها لهم، مما سيضعهم تحت ضغط انعدام الامن الغذائي داعية الى اعادة النظر بهذا الاجراء.