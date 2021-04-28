المحامي عبد الله أبو صاع يكشف لوطن تفاصيل "الطرد الملغوم" الذي وصل إليه والجهة التي تقف خلفه

وطن: كشف المحامي عبد الله أبو صاع لوطن، اليوم الأربعاء، تفاصيل التهديد المباشر الذي تعرض له عند استلام طرد يحمل قنبلة يدوية "كوع" وكفن من سائق مركبة عمومية "تاكسي".

وقال أبو صاع انه تلقى اتصالاً هاتفياً صباح اليوم أثناء تواجده في المحكمة الشرعية التي يعمل بها في مدينة البيرة، من سائق سيارة عمومية "تاكسي" أخبره خلال الاتصال انه يحمل له هدية، ويريد إيصالها له، مضيفا "أن الشخص المتصل أخبره اولا بتواجده أمام مكتبه الخاص بالقرب من مول بلازا، وبعد ان اخبرته بتواجدي في المحكمة الشرعية وصل الى هناك بعد دقيقتين بناء على طلبي".

وقال أبو صاع أن "سائق التاكسي أخبرني بوجود طرد، وهو عبارة عن غطاء أبيض وقد قمت باستلامه وأخذه من الكرسي الخلفي في التاكسي علما ان السائق لم يلمس الطرد كونه كان موجوداً في الكرسي الخلفي".

وأوضح ابو صاع أنه قام بالاستفسار من سائق "التاكسي" عن الشخص المرسل للطرد، وعندئذ قام سائق التاكسي بإعطائه رقم الجهة المرسلة للطرد.

وحول كيفية اكتشاف ما يحويه الطرد قال أبو صاع "عندما قمت بحمل الطرد، لم يكن الامر طبيعي، وكان لدي شكوك بما يحتويه الطرد ، لذلك طلبت من زميلي في المحكمة، ان اقوم بفحص محتوى الطرد داخل مركبته".

وتابع أبو صاع " عند فحص الطرد داخل مركبة صديقي عثرت على قنبلة يدوية مخبأة في الكفن الابيض، وعلى إثر ذلك سارعت الى الاتصال بالمباحث العامة و ابلاغها بالامر، وخلال دقائق وصلت المباحث وجهاز الأمن الوقائي وكذلك المحامين المتواجدين في المنطقة".

ولفت أبو صاع الى انه قام بالإتصال برقم الجهة المرسلة للطرد والذي حصل عليه من سائق التاكسي، وعندئذ قام الشخص الذي أرسل الطرد بالتعريف عن نفسه، وأنه من يقف خلف ارسال الطرد.

وحول ما دار من حديث بينه وبين الشخص الذي أرسل الطرد قال أبو صاع انه عرف عن اسمه وشخصه ( تتحفظ هيئة التحرير على ذكر الاسم) وهو من مدينة القدس، مضيفا " لقد قال لي انا قمت بتسريب الأراضي وبيعها لليهود، وأخبر السلطة الفلسطينية والاسرائيليين، وهذه بداية الطريق بيني وبينك".

وأضاف أبو صاع ان الشخص الذي أرسل الطرد، كان لديه معاملات في وقت سابق، ولاحقا جرى اكتشاف أن المعاملات مزورة هدفها بيع الأراضي لليهود ولذلك قمنا بوضع الأمن بصورة الوضع، لافتا الى ان هذا الشخص يتهم المحامين بتخريب حياته وبيته بعد كشفه تسريب الأراضي.

وأكد أبو صاع أن المباحث استدعت سائق التاكسي وأجرت التحقيق معه، كما قامت المباحث بإحالة الملف إلى الاحتلال كونه من سكان القدس من أجل استدعائه إلى رام الله.