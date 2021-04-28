جامعة القدس تنظم مسابقة في المرافعات الجزائية لطلبة مساق المحكمة الصورية

وطن: نظمت عمادة كلية الحقوق في جامعة القدس مسابقة نهائية في المرافعات الجزائية ضمن مساق المحكمة الصورية على مدار يومين، شارك فيها ٢٢ طالب تحت إشراف الأساتذة المدربين.

وأفاد عميد الكلية د. محمد خلف أن الكلية في إطار سعيها لتعزيز طرح المساقات العملية التي تعود على الطلبة بالفائدة، بالتعاون مع نقابة المحامين والنيابة العامة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية، فإنها تولي أهمية بالغة لمثل هذه المساقات، شاكرًا الأساتذة الذين يشرفون على التدريب.

وتناولت المرافعات قضايا تتعلق بالقانون الجنائي تمهيدًا لعرضها أمام النيابة العامة والجهات المختصة والمشاركة بها في عدة مسابقات علمية على الصعيد المحلي والدولي.

ونوهت د. جميلة زيد إلى أن الطلبة سيتوجهون في الأيام القادمة للعرض في المحاكم الفلسطينية، كما سيجري تدريبهم على محاكمتين صوريتين في محاكاة لقضية افتراضية تضم عناصر المحكمة كاملة.

من جانبها، قالت طالبة القانون في سنتها الثالثة هيا أبو عرام أن مساق المحكمة الصورية يأتي ضمن مساقات عديدة تساهم في صقل شخصية الطالب وتدريبه وإعداده، كما تعرفه على مختلف المؤسسات الحقوقية عبر زيارتها ميدانيًا، وتمكنه مثل هذه المسابقات والتدريبات عبر المساق من إتقان فن إلقاء المرافعة بثقة وتمكن كبيرين.

وتسعى جامعة القدس لتطوير المهارات العملية لطلبتها وإثرائها، في سبيل إعدادهم ليكونوا في طليعة مهنهم، مما يجعلهم قادرين على المنافسة والتفوق في كل ميدان.