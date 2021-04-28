لا لن نسلم مفاتيح القدس للاحتلال

كتب: فادي البرغوثي

مخطىء من يظن أن الكيان الصهيوني سيوافق على إجراء الانتخابات داخل القدس بمجرد طلب من السلطة الفلسطينية، فقضية القدس للكيان الصهيوني ليست مجرد مدينه عادية، ويمكن للمرء أن يحك رأسه لكي يتذكر أنّ الذي أوقف مفاوضات "كامب - ديفيد" بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وبين رئيس الوزراء الاسرائيلي بهود براك هو موقف الكيان الصهيوني إزاء مدينه القدس، وذلك بطرح هزيل لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يقبل به، لذلك كل ما يقال على أن إسرائيل أبلغت الاتحاد الأوروبي أنها توافق على إجرائها في القدس عار من الصحة... ذلك أن الكيان الصهيوني واضح في تعاملة مع مدينة القدس...

إذن ما هو الموضوع؟

الموضوع باختصار شديد يتعلق في أن عملية تأجيل الانتخابات أو إلغائها كما يشاع سيعطي الاحتلال الموافقة أو الرفض على إجراء الانتخابات، ويعطي رسالة مضمونها يتلخص بأن الاحتلال هو صاحب السيادة على القدس، وعليه فإن القرار الوطني السليم في هذه المرحلة هو أن تجري الانتخابات في مدينة القدس بالرغم من أنف الاحتلال، عن طريق المقاومة الشعبية، وألّا نعطي الاحتلال الحق برفضها، خاصة وأنّ الانتخابات في هذه المرحلة تجري في وقت مناسب، ذلك أن الظروف مهيئة للمواجهة والمقاومة في وجه الاحتلال، خصوصا في مدينه القدس، فأحداث باب العمود، وإجبار الاحتلال على نزع الحواجز منه قبل أيام، أو ما حدث قبل ثلاثة أعوام، عندما حاول الاحتلال وضع بوابات الالكترونية على أبواب المسجد الأقصى، تمهيدا لتقسيمه مكانيا وزمانيا، بما يؤكد قدرة المقدسين في الدفاع وحماية صناديق الاقتراع وخلق مواجهة حقيقية، تمكننا من فضح ممارساته الصهيونية عالميا، كعائق أمام الديمقراطية الفلسطينية في حال أقدم على منعها بالقوة، كما أنّ الإصرار على إجرائها يؤكد أيضا أن القدس مدينة فلسطينية بامتياز، بالرغم من المحاولات الساعية لتهويدها، فبعد مرور 28 عاما على توقيع اتفاقية أوسلو لم يكن من الاحتلال الا فرض امر واقع على الشعب الفلسطيني، مما تستدعي الظروف الحالية مواجهة الواقع بواقع فلسطيني آخر.

أما بالنسبة الى موقف الولايات المتحدة الأمريكية، فلا نتوقع منها الموافقة أو الضغط على الكيان الصهيوني بالسماح بإجرائها في مدينة القدس، مما يجعل تمسك الفلسطينيين بإجرائها في المدينة، مقلقا للإدارة الأمريكية الجديدة، ويضعها أمام مسؤولياتها تجاه القدس، خاصة إذا كان المدخل لدينا قادم عن طريق الديمقراطية الفلسطينية، وهو مدخل قوي للفلسطينيين للتعامل مع هذه الإدارة، طالما أنها تتغنى بالدفاع عن الديمقراطية عبر العالم، وفي حال تم رفضها فإنها ستضع نفسها في حرج كبير وتظهر بمظهر غير لائق وغير إنساني، وأنها لا تختلف عن ترامب ومعتقداته الشعبوية، لذلك فإن تأجيلها جاء كورقة توت مقدمة من القيادة الفلسطينية لتغطية عوراتها. وعليه فإن قرار التأجيل ودون مواربة، يصب في المصلحة الأمريكية والصهيونية أولا، ولا يصب في المصلحة الوطنية الفلسطينية، بل بالعكس تماما كما اوضحنا في السطور السابقة.

لماذا القرار؟

القرار اتخذ ليس من منطلق وطني كما يدعي البعض، إنما جاء للأسف لحسابات فئوية ضيقة تخالف بشكل واضح المبادئ الديمقراطية، إذ لا يحق لفصيل مهما كان تاريخه أن يؤجل العملية الديمقراطية بسبب أن فرصة الفوز لديه غير محسومة، فالديمقراطية هي ليست قبول الآخر فقط، إنما أيضا قبول حكم الآخر إذا حصل على الأغلبية في العملية الانتخابية، كما أن الانتخابات لا يجب أن تكون مرتبطة بوضع تنظيم بعينه.

فعلى سبيل المثال فإن كان الوضع لا يؤهل إلى النجاح، يتم وضع العديد من العراقيل أمام العملية الانتخابية لتأجيلها، وبالتالي حرمان من هو جدير بثقة المجتمع من الوصول للحكم، فبإمكان أي تنظيم سياسي أن يحسّن وضعه ويحصل على ثقة الجماهير إذا كان في المعارضة، فالديمقراطية تتيح لك العمل بين الجماهير وتكشف عورة السلطة وأخطائها مما يؤهل لتنظيم العمل بطريقة صحيحة من الوصول إلى الحكم مرة أخرى وهكذا دواليك.. أغلبية وأقلية في دورة متغيرة، والحكم للشعب.