انخفاض حاد لمبيعات "هواوي" ما السبب ؟

وطن: صرحت شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي"، اليوم الأربعاء، أن إيرادات الربع الأول هوت بعد العقوبات الأمريكية القاسية على قطاع الهاتف.

وأوضحت الشركة أنها حققت إيرادات في الربع الأول من العام بلغت 152.2 مليار يوان (23.4 مليار دولار) -بانخفاض نسبته 16.5% على أساس سنوي، حسبما أوردت وكالة "فرانس برس".

وعزت هذا الانخفاض إلى تراجع إيرادات الأعمال الاستهلاكية نتيجة التخلص من علامة تجارية للأجهزة الذكية.

وباعت الشركة خط إنتاج الهواتف الرخيصة "هونور" إلى كونسورتيوم محلي أواخر العام الماضي.

وقال الرئيس الحالي للمجموعة، إريك شو، في بيان إن "عام 2021 سيكون عاما آخر مليئا بالتحديات بالنسبة لنا، ولكنه أيضا العام الذي ستبدأ فيه استراتيجية التطوير المستقبلية لدينا في التبلور.

وتابع "بغض النظر عن التحديات التي تواجهنا، سنواصل الحفاظ على مرونة أعمالنا".

وكانت "هواوي" في قلب الحرب التجارية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين في السنوات الأخيرة، واتهمتها إدارة ترامب بالتجسس المحتمل نيابة عن بكين دون تقديم أدلة دامغة.

ونتيجة لذلك، وضعتها واشنطن على قائمة سوداء لعام 2019 منعتها من الحصول على التكنولوجيا الأمريكية الصنع الحاسمة لعملياتها، ولا سيما الرقائق

كما تمت إزالة أو تأجيل استخدام تقنية الجيل الخامس التي طورتها الشركة في سلسلة من الدول الغربية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، الأمر الذي أثار انتقادات حادة من بكين.

علاوة على ذلك فإن المدير المالي منغ وانزهو -ابنة الرئيس التنفيذي والمؤسس رين تشنغفي -تخضع حاليا للإقامة الجبرية في كندا وتكافح جهود الإخضاع لقانون تسليم المجرمين إلى الولايات المتحدة بتهمة القيام بأعمال احتيالية مع إيران في تحد للعقوبات الدولية.