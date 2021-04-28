نقابة المحامين تطالب الأجهزة الأمنية بالكشف عن المتورطين بوضع عبوة ناسفة في مركبة المحامي أبو صاع

وطن: طالبت نقابة المحامين اليوم الاربعاء الأجهزة الامنية بالكشف عن الجناة المتورطين في حادثة استهداف المحامي عبد الله أبو صاع صباح اليوم في مدينة البيرة.

وقالت النقابة في بيان لها وصل وطن أنها تلقت ببالغ الخطورة والقلق "خبر وضع عبوة ناسفة في مركبة المحامي عبد الله أبو صاع في مدينة البيرة اليوم من قبل أحد المشبوهين أمنيا، تم تفكيكها من قبل الوحدة المختصة".

وحذرت نقابة المحامين "من خطورة الحدث القائم وتداعياته وتوقيته في هذا الظرف الحساس، ما ينذر بحالة فلتان تستهدف الحالة الفلسطينية العامة في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة للوحدة والتكاتف، وعليه فإن أجهزتنا الأمنية مطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للكشف عن الجناة وتوقيف كل من يثبت تورطه في هذا الفعل الخطير بصورة عاجلة، وإعمال كافة التدابير اللازمة لوضع حد لهذه الأعمال الجرمية الخطيرة التي تستهدف أمن الوطن والمواطن وتهدد السلم المجتمعي."