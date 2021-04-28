الرئيس يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي اخر الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في القدس

وطن: استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف.

وجرى خلال اللقاء مناقشة واطلاع ممثل الاتحاد الاوروبي على آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين، والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها مدينة القدس ترشيحا، ودعاية، وانتخابا، حسب المراسيم الرئاسية الصادرة بهذا الخصوص.

وأكد الرئيس، على أهمية مواصلة الاتحاد الأوروبي بالضغط على حكومة الاحتلال لإجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين برعاية دولية.

بدوره، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي دعم أوروبا لإجراء الانتخابات الفلسطينية، وأن الاتحاد يواصل اتصالاته المكثفة مع الاحتلال لإجراء الانتخابات في مدينة القدس الشرقية المحتلة، كما حدث في الانتخابات السابقة.

المصدر: وفا