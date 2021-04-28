حملة الأسير مروان البرغوثي تدين خضوع إدارة الفيس بوك للاحتلال وإغلاق صفحته الرسمية

وطن: دعت الحملة الشعبية لإطلاق سراح الاسير مروان البرغوثي وكافة الأسرى إدارة شركة الفيس بوك إلى إعادة النظر في إغلاق الصفحة الرسمية لمروان البرغوثي، والتي تمّ إغلاقها بناءا على طلب من دولة الاحتلال.

وقالت الحملة إنها أبلغت من ممثلي الشركة في الشرق الأوسط بأن إغلاق الصفحة جاء بعد تلقي الإدارة شكوى من إسرائيل ضد الصفحة.

واعتبرت الحملة أن قبول الشكوى والتصرف على أساسها هو موقف يتساوق مع الرواية الاستعمارية الإسرائيلية التي تبرر الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري خلافاً للشرعية والقانون الدولي، وأن إغلاق الصفحة سيكون بمثابة إنقلاب على حرية الرأي والحق في مقاومة الاستعمار بكل السبل والوسائل التي يكفلها القانون الدولي، فمروان البرغوثي هو رمز عالمي للحرية ومقاتل من أجلها، وإغلاق الصفحه يشكل خطوة نحو تشريع الحصار على جميع الأسرى وعلى نضال الشعب الفلسطيني ككل ومحاولة حجب صوته عن الرأي العام العالمي، وتحوّل صفحات التواصل الاجتماعي إلى وسيلة لقمع الحريات وأداة لخدمة قوى الاستعمار والفصل العنصري والاضطهاد والدكتاتوريات.