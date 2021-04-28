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لجنة الانتخابات تعلن الموعد النهائي لانسحاب القوائم الانتخابية

28.04.2021 12:31 PM
لجنة الانتخابات تعلن الموعد النهائي لانسحاب القوائم الانتخابية

وطن: أصدرت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، إعلاناً، بخصوص الموعد النهائي لانسحاب القوائم الانتخابية.

وقالت اللجنة الإعلان إن آخر موعد للانسحاب من التنافس بالانتخابات التشريعية، هو يوم 29 من نيسان/إبريل الجاري، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.

يأتي ذلك في وقت يزداد فيه الحديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 22 من آيار/مايو الجاري، حيث تعقد القيادة الفلسطينية يوم غد الخميس، اجتماعاً من المقرر أن يتم فيه الإعلان عن تأجيل الانتخابات.

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