الرئاسة: الانتخابات قائمة واجتماع الخميس يحدد الموقف النهائي

وطن: قال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة، إن الانتخابات الفلسطينية قائمة حتى الآن وفق المراسيم التي أعلنتها الرئاسة، مؤكدًا أن الجانب الفلسطيني ملتزم بإجراء الانتخابات لكن بمشاركة مدينة القدس.

وأضاف أبو ردينة في حوار مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، ينشر في وقت لاحق، أن ردود الحكومة الإسرائيلية حتى اللحظة سلبية، والاتحاد الأوروبي لم يحصل على أي رد على مطالبه بشأن إجراء الانتخابات في القدس، وكذلك أمريكا.

وأكد أن القيادة الفلسطينية بجميع فصائلها تجتمع غدا الخميس، ومن المقرر أن يعرض الرئيس أبو مازن على الحضور النتائج النهائية المتعلقة بالانتخابات، وبعدها تقرر القيادة الموقف النهائي.

ونفى أبو ردنية أن تكون "إسرائيل" قد أبلغت الاتحاد الأوروبي استعدادها لعدم التدخل في الانتخابات الفلسطينية، مؤكدًا أنها مجرد تقارير إعلامية، لكن الرد الرسمي لا يزال رافضًا، مشيرًا إلى أن إسرائيل تحاول مراوغة المجتمع الدولي وإبعاد تهمة عرقلة الديمقراطية الفلسطينية عنها.