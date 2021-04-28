من هو "توماس نيدس" المرشّح لمنصب السفير الأمريكي لدى الاحتلال؟

وطن: افادت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الأربعاء، أن المرشح الأوفر حظا لان يكون سفيرا للولايات المتحدة لدى دولة الاحتلال هو توماس نيدس، مصرفي يبلغ من العمر 60 عاما، شغل سابقا منصبا هاما في وزارة الخارجية الامريكية.

ووفقا للتقرير الذي يعتمد على عدة مسؤولين مطلعين على خطط البيت الابيض للشهر القادم، فمن الممكن هذا الأسبوع أن يعلن بايدن عن السفراء الذين سيعينهم في العديد من البلدان الرئيسية. العملية استغرقت وقتا طويلا مقارنة بادارات سابقة، واوضحت شخصية مقربة من بايدن ان سبب التأخير لان "بايدن يعرف الكثير من الناس ولديه الكثير من الاصدقاء" إضافة الى رغبته تعيين شخصيات ليست فقط من عرقية بيضاء في هذه المناصب.

نيدس ابن لعائلة يهودية، يشغل حاليا منصب نائب رئيس بنك الاستثمارات الأمريكي الهام "مورغان ستانلي" ، وخلال فترة الرئيس اوباما شغل منصب نائب وزير الخارجية لشؤون ادارة الموارد، وكانت هيلاري كلينتون قدمت له وساما خاصا تكريما له على خدماته في تلك الفترة، كما أن نيدس يعتبر من المقربين جدا من وزير الخارجية الامريكي الحالي انتوني بلينكن.

واشاد اهارون ديفيد ميلر الذي شغل منصب مستشار شؤون الشرق الاوسط لعدد من وزراء الخارجية الامريكيين خلال حديث مع صحيفة "جويش انسايد" باختيار نيدس صديقه وقال :"إنه مؤيد تماما لإسرائيل، لكن برأيي لديه القدرة على الانفصال المطلوب لايجاد التوازن بين علاقات الولايات المتحدة وإسرائيل وبين الحفاظ على مصالح إسرائيل والدفاع عنها، هو الاختيار المثالي. هو ذكي ويمكنه أن يكون سفيرا ممتازا".