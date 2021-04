فريق بحثي من جامعة القدس يتأهل للمرحلة النهائية من مسابقة ضمن معرض إكسبو 2020 دبي

وطن: تأهل مشروع بيئي قدمه فريق بحثي من أساتذة وطلبة في جامعة القدس للمرحلة النهائية في مسابقة

"Swiss Pavilion of Expo 2020 in Dubai (Oct 2021 – Mar 2022)"، وحمل عنوان

"Closing water and nutrient cycles for sustainability: wastewater to hydroponic to soil to plant".

وجرى اختيار المشروع من ضمن أفضل 10 مشاريع تقدمت لطرح أفكار لحل مشاكل تلوث المياه العادمة، والنفايات الإلكترونية، ونفايات الطعام والبلاستيك، للحصول على المشاركة والدعم من مشرفي المسابقة.

وقال مشرف المشروع د. عامر كنعان إن لجنة المحكمين من سويسرا والهند والسعودية اختارت مشروعهم ضمن مشروع "Multi Green"، ليتأهل للمرحلة النهائية للحصول على الدعم اللازم للمبادرة العلمية المتمثلة بمعالجة مياه استزراع السمك.

وأوضح أن آلية عمل المشروع تتمثل باستخدام المياه الفائضة من أحواض السمك في وحدة زراعة مائية تنتهي إلى المرحلة الثالثة للمعالجة باستخدام الأرض الرطبة المزروعة بالأعلاف، ومن ثم تعود المياه المعالجة إلى أحواض استزراع السمك.

وتكون الفريق من مجموعة من طلبة جامعة القدس من مختلف تخصصات العلوم والهندسة وإدارة الأعمال، هم: آلاء الشويكي، آيات المطور، آية حمدان، ملاك الخطيب، كفاية صلاح الدين - كلية العلوم، رأفت هرشه، عبدالله براهمة - كلية إدارة الأعمال والاقتصاد، حياة جوهر، خالد جوهر - كلية الهندسة.

وتعمل جامعة القدس على توجيه أبحاثها العلمية نحو المشكلات التي تواجه المجتمع لإيجاد الحلول المناسبة لها، مع التركيز على الجانب البيئي لإدارة الموارد الطبيعية ومعالجة مشاكلها، كما وشاركت الجامعة في العديد من المؤتمرات العلمية والمسابقات ذات العلاقة وحازت على مراتب متميزة من خلال مشاريعها التي تركز على الحلول للمشكلات البيئية.

وترعى الجامعة مختلف النشاطات البحثية التي تناقش القضايا الأساسية على مختلف الأصعدة من باب مسؤوليتها الاجتماعية والوطنية، إيمانًا بضرورة البحث العلمي باعتباره وسيلة أولى في تحصيل المعرفة والوصول إليها، وتنفذ رؤيتها هذه عبر خلق بيئة بحثية متكاملة ودعم الإنتاج البحثي والإبداعي.