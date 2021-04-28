إصابة صياد بنيران بحرية الاحتلال في بحر غزة

وطن: أصيب صياد، الليلة الماضية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبالة شاطئ بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط صوب أحد الصيادين أثناء مزاولته الصيد على متن "حسكة صغيرة" على مسافة قريبة من شاطئ بحر منطقة الواحة غرب البلدة، ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة.

وتفرض قوات الاحتلال حصاراً بحرياً مشدداً على قطاع غزة منذ يومين، وتمنع الصيادين من ممارسة عملهم في بحر غزة من شماله الى جنوبه.

(وفا)