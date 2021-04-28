مستوطنون يحرقون 3 سيارات شمال قرب قرية بيت إكسا شمال غرب القدس

وطن: أحرق مستوطنون، مساء أمس الثلاثاء، ثلاث سيارات قرب قرية بيت إكسا شمال غرب القدس .

وأفاد شهود عيان بإحراق مستوطنين ثلاث سيارات متوقفة قرب مستوطنة "راموت" شرق القرية، تعود لمقدسيين يقطنون قرية بيت إكسا، وهم: عيسى حمودة غيث، وانس الخطيب، ولعائلة أبو خلف.

وأشاروا إلى أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية، وحطموا زجاج العديد من السيارات المتوقفة في ذات المنطقة.

وكان مستوطنون قد أقدموا فجر يوم التاسع عشر من مارس/ اذار الماضي، على إحراق سيارتين وخط شعارات عنصرية في ذات القرية شمال غرب القدس المحتلة.