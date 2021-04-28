وطن الأخبار إقتصاد وأعمال

أسعار صرف العملات

28.04.2021 07:12 AM
أسعار صرف العملات

وطن: جاءت اسعار العملات لليوم الاربعاء كما يأتي:

الدولار:3.24
الدينار:4.57
اليورو:3.91

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير