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إقتصاد وأعمال
شعوان جبارين لـ"وطن": مصلحة الاحتلال إبقاء الانقسام.. وهناك ضرورة لتجديد النظام السياسي ومواجهة المصالح الفردية والحزبية الضيقة
استطلاع وطن: 84% مع عقد الانتخابات في موعدها المحدد
" وطن " تتابع ... قوائم انتخابية : نرفض قرار " تأجيل او إلغاء الانتخابات " وندرس خيارات الرد
حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الجمعة
أسعار صرف العملات
فيديو | عزام الأحمد: لا انتخابات في ظل الاحتلال.. ولولا وفاة عرفات لما أجرينا الانتخابات الثانيه عام 2006
عائلة الصحفي الأسير علاء الريماوي لـ"وطن": علاء مستمر في إضرابه عن الطعام.. والاحتلال يمنعنا من زيارته والاطمئنان على صحته
مرشّحون لانتخابات التشريعي : التحدّي الأكبر الذي يواجه المجتمع هو غياب الثقافة السياسية وثقافتي الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة
فوانيس السجون
كورونا عالميا: نحو 3 ملايين و149 ألف وفاة و149 مليوناً و347 ألف إصابة
فريق بحثي من جامعة القدس يتأهل للمرحلة النهائية من مسابقة ضمن معرض إكسبو 2020 دبي
إصابة صياد بنيران بحرية الاحتلال في بحر غزة
موجز اخبار الساعة التاسعة من وطن
30 ضعفا من الأرقام المعلنة.. إصابات كورونا في الهند تبلغ نصف مليار
موجز اخبار الساعة الثامنة من وطن
مستوطنون يحرقون 3 سيارات شمال قرب قرية بيت إكسا شمال غرب القدس
إصابات بالاختناق واعتقال شاب في مواجهات شمال بيت لحم
وفد من مؤسسات المجتمع المدني يسلم مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان مذكرة بشأن حق الفلسطينيين بالانتخابات في القدس
مصطفى عرابي نخلة.. استهداف دائم لكن لا لسياسة تكميم الأفواه
الرجوب: الانتخابات في موعدها، والدعاية الانتخابية ستبدأ يوم الجمعة
أسعار صرف العملات
28.04.2021
07:12 AM
وطن
: جاءت اسعار العملات لليوم الاربعاء كما يأتي:
الدولار:3.24
الدينار:4.57
اليورو:3.91
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