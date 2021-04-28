الرجوب: الانتخابات في موعدها، والدعاية الانتخابية ستبدأ يوم الجمعة

وطن: قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل رجوب، الثلاثاء، إن الانتخابات ستجرى في موعدها.

وأضاف الرجوب، خلال اجتماع لكادر حركة فتح في بلدة بني نعيم شرق الخليل، أن القيادة سوف تجتمع يوم الخميس وسيجري مناقشة آليات الضغط على "اسرائيل" من قبل المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات في موعدها، مؤكداً أن الإنتخابات لن تكون دون مدينة القدس.

وأوضح الرجوب، أن الدعاية اللإنتخابية ستبدأ يوم الجمعة 30 أبريل، داعياً كوادر حركة فتح الاستعداد للانتخابات، والالتزام بالأخلاق العالية في الدعاية الانتخابية.