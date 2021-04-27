المقدسيون يحتفلون بانتصارهم في إزالة الحواجز من باب العامود

وطن: احتفل آلاف من المقدسيين، الليلة، في ساحة باب العامود، بنجاح اجبار الاحتلال على فتح الساحة وازالة المتاريس والحواجز التي اغلقتها خلال الأيام الأخيرة.

وردد المشاركون في هذه الاحتفالات التي نظمت تحت اعين قوات الاحتلال، هتافات لفلسطين والقدس، وأخرى تدعو لحماية الأقصى والمدينة المقدسة والتصدي لمحاولات الاحتلال بسط السيطرة والسيادة عليها.

ويتزامن هذا المهرجان الاحتفالي مع دعوات لمتطرفين يهود لإقامة مسيرة لهم، الليلة، وسط القدس المحتلة.