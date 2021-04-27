مجموعات قوية في قرعة بطولة كأس العرب 2021

وطن: أسفرت قرعة بطولة كأس العرب العاشرة لكرة القدم، والتي سُحبت مساء الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة عن مواجهات نارية، بعدما أوقعت المنتخب السعودي في مواجهة نظيره المغربي، وكذلك المنتخب الجزائري ضد نظيره المصري.

وجاءت نتيجة القرعة، نارية؛ حيث ضمت المجموعة الأولى منتخب قطر (المنظم للبطولة) مع العراق، والفائز من مواجهة عُمان والصومال، والفائز من مواجهة البحرين والكويت، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات، تونس، والإمارات، وسوريا، والفائز من مواجهة موريتانيا واليمن.

وضمت المجموعة الثالثة منتخبات المغرب، والسعودية، والفائز من مواجهة الأردن وجنوب السودان، والفائز من مواجهة المنتخب لبوطني الفلسطيني وجزر القمر، بينما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات الجزائر، ومصر، والفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي، والفائز من مواجهة ليبيا والسودان.

نتيجة القرعة

المجموعة الأولى: قطر، والعراق، والفائز من عُمان والصومال، والفائز من البحرين والكويت.

المجموعة الثانية: تونس، والإمارات، وسوريا، والفائز من موريتانيا واليمن.

المجموعة الثالثة: المغرب، والسعودية، والفائز من الأردن وجنوب السودان، والفائز من فلسطين وجزر القمر.

المجموعة الرابعة: الجزائر، ومصر، والفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي، والفائز من ليبيا والسودان.

وستقام البطولة خلال الفترة من الأول وحتى 18 ديسمبر المقبل، بتنظيم مشترك ما بين "الفيفا" والاتحاد العربي لكرة القدم، وتقام على 6 من ملاعب مونديال قطر 2022.

وحضر مراسم القرعة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (FIFA)، والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري.

وشارك في سحب القرعة النجوم وائل جمعة (مصر)، ونواف التمياط (السعودية)، وهيثم مصطفى (السودان)، ويونس محمود (العراق)، إلى جانب مانولا زوبيرا مدير المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم.