حركة الجهاد: لا نية لدينا للمشاركه في اجتماع المقاطعه التي دعت إليه السلطه لمناقشه موضوع

وطن: قررت حركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الثلاثاء، أن لا نية لديها للمشاركة في اجتماع القيادة الخميس القادم لمناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بملف الانتخابات.

وقال القيادي في الجهاد الإسلامي خضر عدنان: لا نية لدينا في حركه الجهاد الإسلامي للمشاركه في اجتماع المقاطعه التي دعت اليه السلطه لمناقشه موضوع الانتخابات.

جاءت تصريحات عدنان، في ظل إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس الاثنين، إن القيادة الفلسطينية ستجتمع مساء الخميس المقبل، لمناقشة موضوع الانتخابات التشريعية دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وزعمت وسائل إعلام عبرية، أن الرئيس عباس اتخذ قرارا بتأجيل الانتخابات، وأنه سيتم تسليم القرار للقيادة الخميس المقبل.