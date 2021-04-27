حماس: تصريحات الأحمد تعبر عن انعدام إيمان السلطة بأي شكل من الشراكة الوطنية

وطن: اعتبرت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، حول الانتخابات، بأنها تأكيد "على رغبة قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله، بالاستمرار في الاستيلاء على القرار الفلسطيني".

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي، وصل وطن، إن هذه التصريحات تعبر عن انعدام إيمان السلطة بأي شكل من الشراكة الوطنية.

وأضاف "إن تصريحات الأحمد عن أن الانتخابات الفلسطينية جرت لمرة واحدة فقط ولا داعي لإجرائها مرة أخرى، تضليل واضح وتحريف مرفوض، ومخالف لكل التوافقات الوطنية التي تم التوصل إليها بين كل القوى الوطنية في جولات المصالحة المختلفة".

وتابع "لا يحق لأي جهة أو شخصية مصادرة حق شعبنا في اختبار ممثليه عبر صندوق الاقتراع، وأن يقدم للعالم صورة حضارية يستحقها شعبنا".

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