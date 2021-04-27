استطلاع وطن: 84% مع عقد الانتخابات في موعدها المحدد

رام الله-وطن: أظهر استطلاع للرأي، أجرته شبكة وطن الإعلامية أن غالبية المستطلعين يؤيدون عقد الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد في الثاني والعشرين من شهر مايو/أيار القادم.

وطرحت وطن على موقعها الإلكتروني، السؤال التالي: "بعد الانتهاء من تسجيل القوائم الانتخابية، هل أنت مع عقد الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد في الثاني والعشرين من شهر أيار القادم ، أم مع تأجيلها؟"

وأجاب 84% من المستطلعة آراؤهم بأنهم مع عقد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، بينما كان 16% مع خيار التأجيل...

وتأتي هذه النتائج في ظل ترقب الشارع الفلسطيني للخطوة التالية من مراحل إجراء الانتخابات، بعد الحديث عن قرار سيصدر بتأجيلها، وسط تأكيدات رسمية بأن الاحتلال لم يوافق على إجرائها في القدس المحتلة، وفي ظل رفض الأحزاب والقوائم المترشحة للتأجيل، وتحذيرها من استغلال قرار الاحتلال "حجة" لتأجيلها، ودعوات لمواجهة قرار الاحتلال، وإيجاد حلول عملية لإشراك المدينة المحتلة رغماً عنه.