غزة: قرار بتمديد الإجراءات الوقائية أسبوعًا

وطن: قررت وزارة الداخلية في غزة، الثلاثاء، تمديد سريان الإجراءات الوقائية ضمن تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا القائمة حالياً لمدة أسبوع اعتباراً من اليوم.

كما ستقوم المباحث العامة في الشرطة بحجر المصابين غير الملتزمين بالحجر المنزلي، وسيتم حجرهم في مركز تأهيل وإصلاح خان يونس، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ودعا بيان الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أية مخالفين للحجر المنزلي، عبر الاتصال بـ 109.

كما سيتم إعادة تفعيل الحجر الصحي الإلزامي عبر المعابر للقادمين من الدول الموبوءة كالهند وبنغلادش، وفق بروتوكول الحجر الصحي المقر من قبل وزارة الصحة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى مزيد من الالتزام بالإجراءات المعمول بها حرصاً على سلامتهم، سيما في ظل انتشار طفرات جديدة من الفيروس وخاصة الطفرة الهندية المنتشرة في عدد من الدول.