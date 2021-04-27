"تجمع الكل الفلسطيني" يتقدم على فصائل فلسطينية في استطلاع لـمعاً

وطن: تقدمت كتلة تجمع الكل الفلسطيني رقم "7" على بعض الفصائل الفلسطينية خلال استطلاع للرأي نُفذ على موقع وكالة معا الإخبارية، حيث حلت بالمركز الرابع بالتساوي مع كتلة التغيير الديمقراطي رقم "2" وقائمة الحرية "35" ونبض الشعب "19"، وتحصل كل منها على 6 -7 مقاعد.

وعلق رئيس تجمع الكل الفلسطيني د. بسام القواسمة، على هذه النتيجة بالقول: "هذه نتيجة طبيعية، ويؤكد ان الشعب الفلسطيني يريد ترميم بيته من جديد بانتخاب قيادات مهنية تمثله في كافة القطاعات وتلبي احتياجاته حاملة هموم الوطن بعيداً عن الخصخصة والحصحصة، يكون هدفها خلق حياة كريمة من خلال تطوير الاقتصاد الفلسطيني، وحل مشاكل البطالة والتعليم والصحة ومكافحة كل مظاهر الفساد السياسي والاداري والمالي والقضاء على الفلتان الأمني، حيث لم يعد المواطن آمناً على نفسه وعرضه وماله".

وأردف بالقول: "وستعمل هذه القيادات القادمة من كل اطياف ومشارب الشعب الفلسطيني، جنبا الى جنب، لتوحيد شطري الوطن وانهاء الانقسام وانصاف المتضررين وإزالة كافة آثاره".

وقال القواسمة: "سيكون هناك مجال للقوى الوطنية لاعادة النظر في تركيبتها من اجل خلق موقف وطني مؤثر وفاعل في المجتمع ولديهم برامج انتخابية سياسية يتم تجسيدها على ارض الواقع وليست شعارات، ويجب ان يكون شعارها الوحيد هو كرامة الوطن والمواطن اولاً بالافعال وليس بالاقوال وانهاء حقبة تقسيم الكعكعة بين المتنفذين والفاسدين وانهاء حقبة التمييز بين شطري الوطن وابناء الشعب الواحد".

وأضاف: "وحتى يكون هناك تجديد للشرعية الفلسطينية على كافة المستويات وترميم واعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".