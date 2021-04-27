الاحتلال يعتقل الشاب منصور محمود من العيسوية

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مسؤول الشبيبة الفتحاوية في بلدة العيسوية، بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر من البلدة، إن قوات الاحتلال اعتقلت مسؤول الشبيبة الفتحاوية في العيسوية الشاب منصور محمود (26 عاما)، بعد تفتيش منزله في البلدة.

يذكر أن الشاب منصور محمود كان قد تعرض للضرب المبرح بأعقاب البنادق، من قبل جنود الاحتلال، مساء السبت الماضي، عقب صلاته التراويح عند باب العامود بالقدس القديمة، مما تسبب بإصابته في عدة مناطق بالجسد.

(وفا)