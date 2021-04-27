ثلاثة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

وطن: دخل، اليوم الثلاثاء، ثلاثة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال.

وهم: الأسير يعقوب محمد ذياب الحج (44 عامًا) من رام الله، دخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال منذ اعتقاله عام 2001، علماً أنه محكوم بالسجن 35 عامًا.

و الأسير حافظ شرايعة (47 عامًا) من بيت لحم، دخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 2002، وهو من محاصري كنيسة المهد، وتعرض لإصابة بليغة برصاص قوات الاحتلال في بطنه خلال عملية اعتقاله، ومكث في المستشفى 43 يومًا تم خلالها التحقيق معه، واستمر التحقيق بعد خروجه من المستشفى في حينه.

والأسير ذياب مصطفى ذياب ناصر (31 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، دخل عامه الثامن على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 27/ 4/ 2014، وهو محكوم بالسجن 11 عامًا.