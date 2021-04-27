نقابة الأطباء: بدءا من الثلاثاء القادم سنتوقف عن استقبال أي حالات ولو كانت طارئة في المشافي الحكومية

وطن: أعنلت نقابة الاطباء عن وقف استقبال اي حالات ولو كانت طارئة في المستشفيات الحكومية ابتداءً من يوم الثلاثاء، وعلى المواطنين التوجه للمستشفيات الخاصة لتلقي العلاج وعلى الحكومة تغطية تكاليف علاجهم.

كما أعلنت في بيان لها نشر مساء اليوم الثلاثاء، عن الاستمرار في متابعة الحالات الموجودة داخل الاقسام حتى الشفاء التام وخروجهم من المستشفيات عن طريق المناوبين.

كما سيتوقف العمل بالكامل في الرعاية الصحية الاولية ومبنى وزارة الصحة مع عدم التوجه، ويشمل ذلك جميع الاطباء بما فيهم المدراء.