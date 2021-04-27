سحب قرعة كأس العرب 2021 اليوم

وطن: تُسحب، مساء الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة قرعة بطولة كأس العرب 2021 التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" وتستضيفها الدوحة في شهر ديسمبر المقبل.

ويشارك في البطولة 23 منتخباً عربياً وهي قطر "المستضيف" والسعودية والإمارات والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس واليمن.

وسيمثل اتحاد الإمارات لكرة القدم في حفل مراسم سحب القرعة عضو مجلس إدارة الاتحاد علي حمد البدواوي ومدير إدارة المنتخبات عبدالقادر حسن، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ 16 المشاركة على أربعة أوعية في مرحلة المجموعات، وذلك بناء على آخر تصنيف عالمي من FIFA قبل هذا السحب، بحيثُ يُخصص الإناء الأول للمنتخبات الثلاثة الأعلى تصنيفاً إضافة للدولة المضيفة "قطر".

ويخصص الوعاء الثاني للمنتخبات الأربعة التي تليهم في التصنيف، وسيُكرر التوزيع ذاته على الوعاءين الثالث والرابع، كما سيتم وضع المنتخبات السبعة القادمة من التصفيات التأهيلية في المراكز السبعة الأقل ترتيبًا، حيث ستوضع المنتخبات التي تفوز بالمباريات التأهيلية الأولى والثانية والثالثة في المراكز 2 و3 و4 داخل الوعاء رقم 3، في حين سيتم وضع باقي المتأهلين الأربعة في الوعاء رقم 4 على التوالي.

وستنطلق منافسات البطولة بالتصفيات التأهيلية التي ستجمع المنتخبات الـ 14 الأقل ترتيباً في التصنيف العالمي، وذلك بخوض 7 مباريات إقصائية مباراة لكل فريق، ليتأهل الفائزون السبعة في هذه المباريات للمنافسة النهائية مع الفرق التسعة الأعلى ترتيباً في التصنيف العالمي من ضمنهم البلد المضيف قطر.

وستكون المنافسة النهائية من دور المجموعات ومرحلة خروج المغلوب، وسيتم التنافس في مرحلة المجموعات بين 16 منتخبا مُقسمين إلى 4 مجموعات، تتكون كل منها من 4 منتخبات، ويتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب في الأدوار ربع النهائي ونصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية للبطولة.