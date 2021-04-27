هيونداي موتور تضيف لطرازات N مزايا الأداء الرياضي

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• تعد سيارة كونا N الجديدة كليًا أحدث إضافة إلى العلامة التجارية N عالية الأداء، وأول سيارة SUV متعددة الاستخدامات تمتلك قدرات سيارات السباق.

• تقوم هيونداي موتور بتنويع تشكيلتها من فئة N وN Line لتشمل 18 طرازًا حتى عام 2022.

• تتطلع هيونداي موتور إلى الاعتماد على نجاحها مع العلامة التجارية N لتعزيز انتاجها الكهربائي باستخدام بنية منصة BEV ومحركات خلايا وقود الهيدروجين.

• كشفت هيونداي موتور أيضًا عن شعار العلامة التجارية N: "لا تكتفِ بالقيادة فقط - Never just drive ".

كشفت شركة هيونداي موتور اليوم، في عرض رقمي حمل عنوان "يوم N من هيونداي- Hyundai N Day" وخصص لتقديم علامة N التجارية، عن سيارة كونا N الجديدة كليًا وعن فلسفتها لتطوير الأداء وطموحها لقيادة مستدامة ممتعة.

ويعد طراز كونا N أحدث إضافة إلى مجموعة N عالية الأداء من هيونداي، كما أنه أيضا أول طراز N بهيكل SUV مما يوفر مزيجًا ناجحًا ما بين خفة الحركة وحماس القيادة والسرعة والقدرة على قيادتها على مضمار السباق.

وعرضت الشركة أيضًا، خلال فعالية Hyundai N Day، فلسفة الأداء العالي لعلامتها التجارية N وألمحت إلى طرازاتها المستقبلية التي تنوي تقديمها. واستعرضت تفاصيل إضافية حول توجهها للأداء الكهربائي المستدام، وأعطت لمحة عن خططها المستقبلية لمبادرات رياضة السيارات، وكيف ستكون الأساس لنماذج N القادمة.

وبهذه المناسبة؛ قال توماس شيميرا، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم تجربة العملاء في شركة هيونداي موتور: "يسعدنا مشاركة رؤية العلامة التجارية N الرائدة في فئة الأداء العالي والمدعومة بمحركات الاحتراق الداخلي التقليدية بالإضافة إلى تقنيات المركبات الكهربائية وخلايا الوقود الكهربائية الرائدة في الصناعة، والتي أثبتت كفاءتها، وسوف تتيح محفظة N التي تنمو وتتنوع باستمرار وبشكل متوازن خيارات جديدة عالية الأداء بغض النظر عن تقنية الدفع أو نوع الهيكل."

أداء قوي وسريع

تتفوق علامةN التجارية على العديد من العلامات التجارية، بفضل اعتمادها على التكنولوجيا المستوحاة من رياضة السيارات، فتوفر طرازاتها حماس القيادة من خلال توفير إمكانات الانطلاق على مضمار السباق والانعطاف بمميزات كورنر راسكل-Corner rascal.

وتأتي سيارة كونا N SUV الجديدة كليًا، والتي تم الكشف عنها اليوم، مزودة بهذه المميزات، إذ تمتلك من القدرات المتطورة ما يحول القيادة لمتعة حقيقية.

وبمناسبة الكشف عن السيارة الجديدة؛ صرح ألبرت بيرمان، رئيس قسم البحث والتطوير في مجموعة هيونداي موتور: "صممت كونا N كسيارة دفع رباعي مثيرة-True hot SUV لتغير المفاهيم الشائعة حول قيادة هذا النمط من السيارات، فقيادتها ستكون من المتعة والتشويق تماما كقيادة سيارات الهاتشباك، فقد عملنا على أن يتجاوز الطراز الجديد كل الحدود المعروفة لسيارات الدفع الرباعي العادية، وكما يمكن لطراز كونا N نحت زوايا الانعطاف على مضمار السباق فقد صمم ليضفي الإثارة على القيادة اليومية".

وتعمل كونا N بواسطة محرك GDI بسعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني مع ناقل حركة ثنائي القابض رطب 8 سرعاتN DCT، الذي يعد الإصدار المحسن من 8DCT المطورة داخليًا من هيونداي، وهو ناقل حركة ثنائي القابض رطب بثماني سرعات. وقد خضع 8DCT للتطوير لزيادة المتانة، للسماح له بالتعامل مع متطلبات المركبات عالية الأداء، لجعله مناسبًا لطرازات N، ومع وجود محرك T-GDI سعة 2.0 لتر، يتوفر أفضل أداء. وتمت معايرة وحدة التحكم في ناقل الحركة لطراز N لسرعة نقل الحركة ولتفعيل مجموعة من ميزات القيادة الحصرية مثل N Grin Shift (NGS) وN Power Shift (NPS) و N Track Sense Shift (NTS) - التي تزيد من متعة القيادة.

وتوفر مجموعة نقل الحركة قوة قصوى تبلغ 280 حصانًا / 40.0 كجم-م. مع N Grin Shift، ويتم تعزيز القوة إلى 290 حصانًا، مما يزيد من متعة القيادة. ويوفر المحرك كذلك قوة مسطحة تضمن استجابة عالية وتسارعًا محسّنًا لمزيد من المتعة على الطريق أو أثناء القيادة على مضمار السباق. وتبلغ السرعة القصوى لـكونا N 240كم / ساعة ويمكن أن تتسارع من 0-100 كم / ساعة في 5.5 ثانية، عند تنشيط التحكم في الإطلاق.

وطورت هيونداي موتور لسيارة كونا N نحت الانعطاف التفاضلي Carving Differential لانزلاق إلكتروني محدود (E-LSD) للتحكم في توزيع عزم الدوران على عجلات القيادة، عن طريق السماح للعجلات المدفوعة بالانعطاف بسرعات مختلفة من خلال تطبيق كميات مختلفة من عزم الدوران، وزودت كونا N أيضًا بعجلات مطروقة خفيفة الوزن مقاس 19 بوصة مزودة بمكابح وإطارات عالية الأداء.

وتأتي قاعدة كونا Nمع نظام التحكم في الانطلاق ونظام العادم المتغير ونظام التحكم N Grin لمزيد من متعة القيادة على جميع المستويات. حيث يوفر نظام التحكم N Grin للعملاء مستوى عاليًا من التخصيص، مع خمسة أوضاع قيادة مميزة هي Eco وNormal وSport وN و Custom. وتعمل هذه الأوضاع على تغيير وضع كونا N الجديدة من خلال ضبط عناصر تشغيل المحرك والتحكم الإلكتروني بالثبات وصوت العادم والتوجيه لتحسينها لمجموعة متنوعة من ظروف القيادة. كما تعمل نقاط اللحام الإضافية بجسم السيارة، وهيكل حلقة الدعامة المحسّنة والهيكل العظمي المعزز على تعزيز الصلابة أثناء التحرك.

دمج تجربة اللعب في القيادة

تأتي سيارة كونا Nالجديدة كليًا بنظام معلومات ترفيهي جديد مقاس 10 بوصات، ونظام مجموعة رقمي يتميز بشاشة عرض حصرية للسباقات (HUD) تضيف بُعدًا شبيهًا باللعب للقيادة في أوضاع القيادة N أو Sport.

ويوفر "تصميم الوضع N" لنظام المعلومات والترفيه الجديد تجربة مشوقة كاللعب مع تضمنه عناصر رقمية متطورة، كنقل التحديثات مثل خرائط المسار N التي تساعد على وضع موقع السائق داخل الحلبة إلى جانب المعلومات الأخرى. وتعمل كونا N أيضًا على زيادة متعة القيادة والإثارة إلى أقصى حد باستخدام عناصر واجهة مستخدم متنوعة مع إمكانية قراءة ووضوح ممتازين للسماح بمراقبة معلومات القيادة في الوقت الفعلي- Real time.

وتحتوي كونا N الجديدة على أزرار N قابلة للتخصيص يمكن ضبطها لتبديل الأوضاع المخصصة، مثل ألعاب الفيديو الشهيرة، فيمكن ضبط الأوضاع المخصصة مسبقًا وفقًا لتفضيلات السائق.

وبالنسبة لأوروبا، تم تجهيز كونا N بنظام N Road Sense الذي يوصي تلقائيًا بتنشيط الوضع N عند اكتشاف لافتات طريق مزدوجة الانحناء، مما يتيح للسائقين الاستمتاع بكل ثانية من قيادتهم.

تصميم رياضي جريء وحضور قوي

تمتلك سيارة كونا N SUV الجديدة كليًا حضورًا قويًا على الطريق وتحقق متعة القيادة التي تتوافق مع العلامة التجارية N، ويتم التعبير عن روح القيادة الديناميكية الخاصة بها بوضوح من خلال تصميمها الرياضي الذي يجمع بين التصميم الحديث والجرأة والديناميكية.

فتأتي المصدات بلون الهيكل والعجلات مقاس 19 بوصة لتمنح اـلسيارة الجديدة مظهرًا رياضيًا عريضًا وواثقًا. كما أن اللون الواحد للمصدات والهيكل يؤكد على الحجم الغني للجسم العضلي للسيارة B-SUV فضلا على أنه يعطي كونا N مظهرًا قريبًا من الأرض. وتتمتع العجلات مقاس 19 بوصة الخاصة بطراز N بمسار أوسع من خيارات العجلات الأخرى وتمتد إلى جميع الزوايا الأربع لزيادة الانطباع البصري القوي لكوناN.

ويمنح اللون الخارجي Sonic Blue المطوّر حديثًا لسيارة كونا N والخاص بها حصريا سمتا فريدا، وذلك على الرغم من ارتباط اللون الأزرق بصفة عامة بالعلامة التجارية N. ويخلق اللون الأزرق تباينًا مثيرًا مع اللمسة الحمراء الحصرية لـ N التي عند الحافة السفلية للسيارة.

ويعمل كل من السبويلر الأمامي- Front lip spoiler من كونا N، وجناح السقف المزدوج، والتنانير الجانبية على تعزيز الكفاءة الديناميكية الهوائية، وعلى توفر لمسات تصميمية تعبر عن الاستعداد للانطلاق في حلبات السباق. كما يعمل مدخل الهواء المنخفض الواسع على المصد الأمامي والمستوحى من جسم الطائرة على تبريد المحرك الذي تشتد الحاجة إليه أثناء اللفات الساخنة والقيادة الحماسية. ويعمل جناح السقف المزدوج الذي يتكامل مع ضوء الفرامل المثلث الخاص بطرازات N من هيونداي، على تعزيز قوة الرفع لأسفل (Downforce).

وتحافظ المقصورة الداخلية على روح طراز N، فينقل تصميمها التفاصيل الخاصة بالعلامة التجارية التي تنعكس في لمسات اللون الأزرق داخلها، وفي المقاعد، وعجلة القيادة، ومقبض ناقل الحركة، والدواسات المعدنية.

حزمة متكاملة من مزايا السلامة ومساعدة السائق

تم تجهيز كونا N الجديدة كليًا بمجموعة كاملة من ميزات نظام مساعدة السائق المتقدم (ADAS) لضمان قيادة يومية آمنة ومريحة في السيارة عالية الأداء. وتتضمن هذه المميزات نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي (FCA)، ومساعد الحفاظ على المسار (LKA)، ونظام المساعدة على تتبع المسار (LFA)، وتحذير السائق (DAW)، ومساعد الضوء العالي (HBA)، ومساعد تجنب الاصطدام في النقطة العمياء (BCA)، وخاصية تنبيه تجنب الاصطدام العابر الخلفي (RCCA)، وتحذير الخروج الآمن (SEW) ونظام التحكم الذكي بالسرعة (SCC).

وتم تزويد سيارة كونا N بنظام دعم البلوتوث متعدد التوصيلات ونظام التعرف على صوت اللغة الطبيعية المطور الذي يشتمل على تقنيات Speech-to-Meaning® وDeep Meaning Understanding ™، مما يضفي المزيد من الراحة والسلاسة على تجربة القيادة.

ولا تمتاز كونا N بنظام الكورنر راسكال- Corner rascaفحسب، إذ تأتي مجهزة أيضا بنظام التحكم في السحب للتعامل مع مجموعة متنوعة من التضاريس والأسطح، كالقيادة على الثلج والطين.

شعار واستراتيجية علامةN التجارية

تتمثل مهمة علامة N من هيونداي في دفع حدود الأداء لمساعدة السائقين على اكتشاف مدى متعة القيادة، واعتمادا على ذلك، كشفت هيونداي موتور أيضًا، خلال فعالية Hyundai N Day عن شعار العلامة التجارية الجديدة N والموجه للسائق: "لا تكتفِ بالقيادة فقط- Never just drive " الذي يجسد منطق علامة N من هيونداي والذي يتمحور حول "ما هو أكثر من مجرد القيادة.. استمتع بكل ثانية منها ".

ونجحت العلامة التجارية N منذ ظهورها لأول مرة في عام 2013 في كسب مجموعة متابعين متحمسين من خلال مزيجها المميز من السيارات الرياضية اليومية ومشاركاتها في سباقات الرالي، فاستطاعت علامة N جنبًا إلى جنب مع قسم رياضة السيارات تحقيق الفوز في سباقات متعددة، بما في ذلك بطولة FIA World Rally، وسلسلة TCR الدولية، وتحدي Pirelli World، وسباق Nürburgring للتحمل على مدار 24 ساعة.

وتندرج تحت علامة N طرازات عالية الأداء مثل i30 N و i30 فاستباك N و فيلوستر N و i20 N و كونا N قام بتصميمهم خبراء متخصصون، في مركز هيونداي موتور للبحث والتطوير بمدينة نامايانج، وطوال فترة التطوير خضعت هذه السيارات لاختبارات مفصلة في حلبة نوربورغرينغ في ألمانيا، أحد أكثر حلبات السباق صرامة في العالم للتحقق من صحة تصميمهم، وخلال هذه العملية المعقدة، تم صقل تكنولوجيا هذه العلامة التجارية، التي حملت اسم حرف إن- N المشتق من اسم نامايانج ونوربورغرينغ.

وقال تيل وارتنبيرج، نائب الرئيس ورئيس قسم إدارة العلامة التجارية N وقسم رياضة السيارات في شركة هيونداي موتور: " لما يقرب من أربعة أعوام كنا منافسًا ناجحًا في فئة الأداء يعمل بشكل استباقي، فأهم ما يميز علامة N قدرتها على التكيف مع التغييرات الحادثة في فئة الأداء، وتقوم رؤيتنا على أن القيادة لا يفترض أن تكون عملية مملة، لذلك أردنا أن يعكس شعار علامتنا التجارية N "لا تكتفِ بالقيادة فقط" ذلك التوجه، ونطمح كذلك أن نكون أساس التطوير في التوجه المستقبلي نحو المركبات الكهربائية لهيونداي N".

وتعمل هيونداي موتور على توسيع تشكيلة N وN Line إلى 18 طرازًا حتى عام 2022، بحيث يلبي الإنتاج الجديد من طرازات N وN Line احتياجات جميع أنواع عشاق السيارات، وتستجيب هذه الطرازات للمتغيرات في القطاعات الرئيسية في مجال السيارات .

متعة القيادة المستدامة

تتطلع هيونداي موتور إلى الاعتماد على نجاحها مع العلامة التجارية N لتعزيز انتاجها الكهربائي باستخدام مجموعات نقل الحركة الكهربائية ومحركات خلايا وقود الهيدروجين.

وقد أثبتت الشركة بالفعل استعدادها للأداء الإلكتروني مع طراز فيلوستر N ETCR الذي شارك في بطولة السيارات الكهربائية السياحية في عام 2019، وطراز RM20e الذي ظهر في معرض بكين للسيارات في عام 2020. وستستمر منصة RM في العمل كمختبر لاختبار العديد من المحركات الكهربائية، وربما حتى خلايا وقود الهيدروجين. وقامت هيونداي، في عام2015، بطرح تصورها حول كيف يمكن للأداء الإلكتروني أن يصبح صديقا للبيئة مع مفهوم خلايا الوقود كسيارة هيونداي ن 2025 غران توريزمو التي تعمل بالهيدروجين.

وتتوفر التقنيات الأساسية لـ "متعة القيادة" الأكثر استدامة بالفعل، مع توفر منصة السيارة الكهربائية المخصصة للبطارية من هيونداي E-GMP، والتي تم طرحها مؤخرًا في طراز IONIQ 5 الجديد كليًا، والتي تمتاز بمرونة وبالعديد من الإمكانيات الهائلة. وتوجد كذلك مجموعة نقل الحركة الهيدروجينية المملوكة هيونداي لنظام خلايا الوقود HTWO الخاصة بالشركة.