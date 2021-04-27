الشيخ: ما يشاع بأن الحكومة "الاسرائيلية" وافقت على إجراء الانتخابات في القدس عارٍ عن الصحة

وطن: قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إن دولة الاحتلال أبلغتنا رسمياً بان الموقف الإسرائيلي من إجراء الانتخابات في مدينة القدس الشرقية ما زال سلبياً.

وقال في تصريح له، اليوم الثلاثاء، "إن ما يشاع على لسان بعض الجهات، بأن الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على إجراء الانتخابات بما فيها القدس الشرقية عار عن الصحة"

وأضاف الشيخ أن "الجهة الرسمية التي يجب أن تتسلم الجواب الرسمي الإسرائيلي هي السلطة الوطنية الفلسطينية".